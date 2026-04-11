Volve o TARDEO á Guarda con 5 propostas
actividades
y O programa da OMIX, organizado xunto ás asociacións locais, ofrece actividades de ocio alternativo para a mocidade guardesa entre abril e maio
A Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) do Concello da Guarda pon en marcha a programación primaveral do TARDEO, unha iniciativa que achega ata cinco obradoiros totalmente gratuítos á mocidade do municipio.
O programa, desenvolvido en colaboración con diversas asociacións locais, propón actividades de lecer vinculadas ao traballo manual, a música e a natureza, co obxectivo de ampliar as opcións de ocio na comarca e fomentar o descubrimento de novas afeccións entre a poboación xuvenil guardesa.
O TARDEO nace da vontade de ofrecer unha alternativa de ocio saudable, creativa e accesible para todos os mozos e mozas do municipio. A gratuidade das actividades e a variedade temática dos obradoiros son dous dos seus principais atractivos, xa que permiten achegarse a disciplinas moi diferentes sen ningún tipo de compromiso previo nin coñecementos anteriores. Ademais, o programa reforza os vínculos entre a OMIX e o rico tecido asociativo local, que participa activamente no deseño e na impartición de cada taller.
Calendario
A oferta arrinca hoxe, sábado 11 de abril, cun obradoiro de ganchillo organizado pola Asociación do Traxe Galego, onde os participantes poderán elaborar a súa propia peza téxtil.
A semana seguinte, o 18 de abril, a Asociación Foco Europa propón un taller de boliñas de sementes, unha actividade que combina creatividade e conciencia medioambiental.
En maio, a Asociación Avelaíña recupera o exitoso formato «Embárrate 3.0» o día 16, un obradoiro de cerámica no que os asistentes poderán modelar as súas propias pezas de barro. Xa cara ao final do mes, o Club de Judo Baixo Miño abrirá as portas a unha enérxica clase de zumba o venres 29 de maio pola tarde.
Para pechar a programación, a Asociación Cultural Xida propón o sábado 30 de maio un orixinal obradoiro de percusión titulado «Percusión para sobrevivir ás Festas do Monte», pensado para iniciarse no ritmo e a música de forma lúdica e festiva.
Inscrición
Cada actividade conta cun prazo de inscrición propio de aproximadamente unha semana antes da súa celebración, polo que é importante estar atento ás datas para non perder a quenda. Todas as solicitudes de participación e as peticións de información adicional deben realizarse a través do correo electrónico oficial da OMIX: informacion@aguarda.es.
O TARDEO é un espazo de encontro, aprendizaxe e diversión para a xuventude guardesa, que se constitúe como un motor para dinamizar a vida cultural e social do municipio.
