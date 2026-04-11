Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Friburgo-CeltaEuroprecis concursoBajas Laborales PPdeGPrecio alquilerCarla Vig-BayConcejal urbanismo BaionaQuemado botella agua mar
instagramlinkedin

Redondela, capital galega do atletismo por un día

carreiras

A vila acollerá, mañá 12 de abril, o XVII Campionato Xunta de Galicia de Milla e 1 Km en Ruta

Presentación do XVII Campionato Xunta de Galicia de Milla e 1 Km en Ruta. | // D.P.

Presentación do XVII Campionato Xunta de Galicia de Milla e 1 Km en Ruta. | // D.P.

D. P.

[Redondela]

Redondela acollerá mañá, domingo 12 de abril, o XVII Campionato Xunta de Galicia de Milla en Ruta e 1 Km, converténdose por un día no epicentro do atletismo autonómico.

A presentación oficial celebrouse no Concello, coa presenza de representantes municipais, da Federación Galega de Atletismo, da Xunta de Galicia e da Asociación Deportiva C.A.R. de Redondela.

A alcaldesa, Digna Rivas, destacou o orgullo de acoller a competición e asegurou que «Redondela será a capital galega do atletismo e esta proba non vai defraudar». O concelleiro de Deportes, Antonio Cabaleiro, subliñou o alto nivel técnico do circuíto deseñado para a ocasión.

Percorrido

O percorrido, con saída e meta na Casa do Concello, discorrerá polas rúas Alfonso XII, Ribeira e Xeneral Rubín.

Os atletas da Milla completarán tres voltas ao circuíto, mentres os de 1 km realizarán dúas, garantindo un espectáculo rápido e accesible para o público. Participarán atletas de todas as categorías, desde cativada ata veteranos.

Á presentación asistiron tamén o presidente da Federación Galega de Atletismo, Iván Pablo Sanmartín, a directora territorial da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, Blanca García-Señoráns, e a presidenta do C.A.R. de Redondela, Ana María Romasanta.

O campionato non só pon en valor o atletismo de alto nivel, senón que convida a toda a veciñanza a saír á rúa e vivir de preto a emoción dunha competición oficial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents