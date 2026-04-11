Play-Doc leva o cine aos espazos históricos de Tui
cinema
documental
Play-Doc regresa en 2026 con algunhas das súas propostas máis singulares e demandadas: percorridos audiovisuais nocturnos polo centro histórico de Tui e proxeccións de cine mudo con piano en directo na Igrexa de Santo Domingo. Dúas liñas programáticas que teñen en común a vontade de construír unha experiencia cinematográfica indisociable do lugar onde acontece, na que o espazo, o son e a imaxe forman parte dunha mesma obra.
Audiovisual en vivo
Por sétimo ano consecutivo, «Cine Recorridos» propón un itinerario nocturno por enclaves significativos do casco histórico de Tui para un grupo reducido de espectadores. A proposta, unha das máis exitosas e solicitadas do festival, reúne este ano dúas intervencións audiovisuais en tempo real nas que imaxe, son e contorna urbana se fusionan nunha obra única e irrepetible.
A primeira parada será Krakatoa, do artista e cineasta Carlos Casas, presentada en directo xunto aos artistas sonoros Nicolas Becker e Armand Lesecq. A peza toma como punto de partida a erupción do volcán Krakatoa en 1883 . Casas é unha figura de referencia na intersección entre cine e arte contemporánea, con presenza en espazos como o Tate Modern, ou o Centre Pompidou. Becker, pola súa banda, é un dos deseñadores de son máis prestixiosos do cinema actual e gañador do Óscar por Sound of Metal.
O percorrido rematará na Igrexa de Santo Domingo con Variaciones para un retablo, unha intervención en directo da artista visual Alba G. Corral, creada especificamente para este espazo. Corral é unha das figuras máis recoñecidas internacionalmente no ámbito da arte xenerativa e o audiovisual en vivo. A súa proposta proxectará imaxes xeradas en tempo real sobre o retablo da igrexa, obra do escultor Antonio del Villar (1744) e un dos conxuntos barrocos máis destacados de Galicia. A actividade terá lugar o xoves 30 de abril ás 21:00 horas.
Cine mudo con piano
Construída no século XIV como parte do convento dominico e declarada Ben de Interese Cultural, a Igrexa de Santo Domingo acollerá tamén dúas sesións de cine mudo con acompañamento de piano en directo. A súa arquitectura e as súas condicións acústicas convértena nun marco excepcional para este tipo de experiencia, na que a música ao vivo e o propio edificio amplifican a emoción cinematográfica.
Proxectaranse dúas obras mestras do cine mudo: El séptimo cielo (Frank Borzage, 1927) e La pasión de Juana de Arco (Carl Theodor Dreyer, 1928). Moi distintas en argumento, ambas abordan desde rexistros diferentes a forza da fe e do amor como anclas dos personaxes fronte á adversidade. A película de Borzage, protagonizada por Janet Gaynor e Charles Farrell, foi un dos grandes éxitos do cinema estadounidense dos anos vinte e logrou os primeiros Óscars á mellor dirección e á mellor actriz. A obra de Dreyer, considerada unha das cimas do cine mudo, reconstrúe o xuízo de Xoana de Arco e é célebre pola intensidade interpretativa de Renée Falconetti e polo seu uso radical do primeiro plano.
A música en directo estará a cargo do pianista e compositor portugués Filipe Raposo, referente europeo no acompañamento de cine mudo e cunha ampla traxectoria no ámbito da composición cinematográfica. As proxeccións celebraranse o venres 1 de maio e o domingo 3 de maio, ás 22:30 horas.
Unha programación aínda por desvelar
Estas actividades súmanse ás retrospectivas xa anunciadas dedicadas a Viola Stephan e Eduardo Coutinho, así como ao programa de formación e industria, que inclúe unha nova edición de VENTURA, encontros profesionais sobre coprodución internacional, intelixencia artificial e son no cine, e un novo taller de cine comunitario. Nas próximas semanas, Play-Doc continuará desvelando o resto da programación desta edición.
Play-Doc é un dos festivais de referencia do documentalismo e o cine de non ficción no Estado, cunha aposta diferencial que combina programación histórica e contemporánea con propostas de creación experimental raramente accesibles fóra dos grandes centros de arte internacionais.
