Pinchoterra supera os 5.000 pinchos na primeira semana
Tapeo
y A III edición do evento arranca cunha afluencia histórica, con visitantes de ambos lados da raia
O balance dos dous primeiros días da III Ruta Pinchoterra en Salvaterra de Miño non pode ser máis prometedor. A hostalaría local superou amplamente as cifras rexistradas na pasada edición, cando durante o primeiro xoves e venres se serviron un total de 3.000 pinchos. Neste 2026, en só dúas xornadas, xa se acadou a cifra de máis de 5.000 pinchos servidos, o que representa un crecemento superior ao 66% respecto ao mesmo período do ano anterior.
O éxito desta terceira edición non é froito do azar. Desde que o Concello de Salvaterra de Miño puxo en marcha a primeira Ruta Pinchoterra en 2024, o evento non deixou de medrar en formato, participación e proxección. En 2025 chegaron os xoves á programación e sumáronse máis locais. Neste 2026, a cita conta con 24 establecementos adheridos que ofrecen as súas creacións a un prezo único de 3 euros, durante todos os xoves e venres desde o 2 de abril ata o 1 de maio.
Escaparate para a hostalaría
Unha das fortalezas desta edición é a diversidade das propostas gastronómicas. Os locais participantes apostaron por opcións que van moito máis aló do pincho tradicional, incluíndo alternativas vexetarianas, veganas e sen glute para chegar a todo tipo de público. Esta aposta pola inclusión gastronómica está a ser ben recibida polos visitantes, que enchen as rúas do casco urbano e das parroquias do municipio tanto o xoves como o venres.
O Concello de Salvaterra de Miño subliñou a calidade do produto ofertado polos hostaleiros e valorou moi positivamente a resposta da cidadanía. As rúas da vila encheronse de persoas procedentes non só do propio concello, senón tamén doutros municipios da provincia e, de xeito moi significativo, do país veciño Portugal, cuxa proximidade xeográfica converte a Salvaterra nun destino de fin de semana para moitos lusitanos da rexión do Miño.
Premios
A mecánica da ruta convida á exploración. Cada participante debe recoller un pasaporte nos locais adheridos e conseguir catro selos, correspondentes á degustación de catro pinchos diferentes en establecementos distintos. Unha vez cubertos os datos persoais e seleccionado o pincho favorito, o pasaporte deposítase nas urnas habilitadas para participar no sorteo final.
Os premios desta edición son os máis atractivos ata o momento. O primeiro clasificado recibirá un vale de 200 euros para consumir nos locais participantes, o segundo de 100 euros e o terceiro de 75 euros. A estes súmanse 24 premios máis achegados polos propios establecementos e, como novidade especialmente valorada, 10 bonos para o Espazo Termal de Teáns-Oleiros, un recurso natural e turístico de referencia na comarca. Ademais, ao remate da ruta darase a coñecer o pincho gañador, que recibirá un premio especial para o establecemento.
A III Ruta Pinchoterra estenderase durante todo o mes de abril, con xornadas os xoves e venres ata o venres 1 de maio, completando así dez días de actividade gastronómica distribuídos ao longo de cinco semanas. Entre os establecementos participantes figuran locais tan coñecidos como La Ojiva Gastronómica, gañadora da edición anterior e sede da presentación oficial da ruta, xunto con outros como Petisqu’eira, Tapería Neptuno, Taskatenda, Soho Garden Bar, Vagalume Café-Concerto ou Templum Sensibus, entre moitos outros.
Toda a información sobre horarios, locais, ubicacións, pinchos e sorteos está dispoñible na web oficial da ruta: pinchoterra.concellodesalvaterra.com.
