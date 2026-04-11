Obradoiro en Barciademera para conectar coas herbas
fitoterapia
y Será unha xornada para aprender a identificar e usar plantas medicinais
A primavera chega tamén en forma de aprendizaxe. A Fundación Eomaia organiza o vindeiro 25 de abril, entre as 11.00 e as 14.00 horas, un obradoiro de Plantas Medicinais de Primavera «Botiquín Natural «na Sala de Barciademera, en Covelo.
A actividade propón un achegamento práctico ao uso de especies vexetais comúns nesta estación, co obxectivo de crear un pequeno botiquín natural.
Durante a sesión, as persoas participantes aprenderán a recoñecer plantas medicinais da contorna e a elaborar preparados sinxelos para limpar e activar o sistema hepático, así como para coidar e nutrir a pel de maneira natural. O encontro está pensado como un espazo para observar, experimentar e integrar ferramentas de benestar no día a día.
O obradoiro combina coñecemento tradicional e prácticas accesibles para quen desexe dar os primeiros pasos no uso responsable das plantas.
A inscrición ten un prezo de 10 euros por persoa, e pode formalizarse no teléfono 618 788 163.
A actividade será impartida por Vanesa Perozo Comesaña.
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»