O Porriño acolle esta fin de semana unha dobre cita de ciclismo
BTT
y A A.D. Avanza organiza o VI Trofeo XCO hoxe, e o IX Trofeo MiniBTT mañá, no circuíto de A Forna de Budiño
O Concello do Porriño prepárase para vivir unha fin de semana de máxima adrenalina sobre dúas rodas.
A A.D. Avanza organiza dúas probas de referencia do calendario galego de ciclismo de montaña no emblemático circuíto do CC A Forna, na parroquia de Budiño.
Hoxe, sábado 11 de abril celebrarase o VI Trofeo do Porriño XCO, con saída ás 15:00 horas e recollida de dorsais dende as 14:00. A proba, limitada a 400 participantes, inclúe categorías dende Cadete ata Máster 60, así como Elite e Sub-23 en modalidade feminina e masculina.
O domingo 12 será a quenda dos máis novos co IX Trofeo do Concello do Porriño de MiniBTT, que poderá acoller ata 500 ciclistas nas categorías Promesa, Principiante, Benxamín e Alevín. A entrega de dorsais comezará ás 09:00 horas e a primeira saída está prevista para as 10:00.
O alcalde Alejandro Lorenzo, xunto co coordinador David García, presentou o evento destacando o papel de Avanza na promoción do deporte e os valores do esforzo entre a mocidade. As dúas xornadas terán un marcado carácter de convivencia: o público poderá seguir case todo o percorrido dende diferentes puntos e contarase con servizo de cantina a cargo da Asociación de Veciños.
A elección do circuíto de A Forna de Budiño permite ao público desfrutar do espectáculo dende múltiples ángulos, creando unha atmosfera única.
