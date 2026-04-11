O Porriño acolle esta fin de semana unha dobre cita de ciclismo

BTT

y A A.D. Avanza organiza o VI Trofeo XCO hoxe, e o IX Trofeo MiniBTT mañá, no circuíto de A Forna de Budiño

Pelotón ciclista na presentación das probas. | // D.P.

D. P.

[O Porriño]

O Concello do Porriño prepárase para vivir unha fin de semana de máxima adrenalina sobre dúas rodas.

A A.D. Avanza organiza dúas probas de referencia do calendario galego de ciclismo de montaña no emblemático circuíto do CC A Forna, na parroquia de Budiño.

Hoxe, sábado 11 de abril celebrarase o VI Trofeo do Porriño XCO, con saída ás 15:00 horas e recollida de dorsais dende as 14:00. A proba, limitada a 400 participantes, inclúe categorías dende Cadete ata Máster 60, así como Elite e Sub-23 en modalidade feminina e masculina.

O domingo 12 será a quenda dos máis novos co IX Trofeo do Concello do Porriño de MiniBTT, que poderá acoller ata 500 ciclistas nas categorías Promesa, Principiante, Benxamín e Alevín. A entrega de dorsais comezará ás 09:00 horas e a primeira saída está prevista para as 10:00.

O alcalde Alejandro Lorenzo, xunto co coordinador David García, presentou o evento destacando o papel de Avanza na promoción do deporte e os valores do esforzo entre a mocidade. As dúas xornadas terán un marcado carácter de convivencia: o público poderá seguir case todo o percorrido dende diferentes puntos e contarase con servizo de cantina a cargo da Asociación de Veciños.

A elección do circuíto de A Forna de Budiño permite ao público desfrutar do espectáculo dende múltiples ángulos, creando unha atmosfera única.

