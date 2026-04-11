O Gran Camiño rematará cunha etapa histórica sobre Santa Trega

ciclismo

y A proba ciclista máis importante de Galicia celebra do 14 ao 18 de abril a súa edición máis emocionante, con final de alta montaña na costa do Baixo Miño

Pelotón de ciclistas nunha edición anterior de O Gran Camiño. | // D.P.

D. P.

[A Guarda]

O Gran Camiño 2026 promete deixar pegada. A carreira ciclista galega por excelencia disputarase ao longo da próxima semana, do 14 ao 18 de abril, e reserva a súa carga emotiva para o último día, cando o pelotón coroe o Monte Santa Trega, en A Guarda, nun final que manterá a emoción ata os derradeiros metros sobre o camiño empedrado do viacrucis.

A proba arrancará cunha contrarreloxio na Coruña e continuará con tres etapas de travesía polo interior e a costa galega: Vilalba-Barreiros, Carballo-Padrón e Xinzo de Limia-Xunqueira de Espadanedo. Catro xornadas que servirán de preludio para un desenlace épico na comarca do Baixo Miño.

170 km para a gloria

A quinta e última etapa partirá desde o concello das Neves para percorrer máis de 170 quilómetros ata A Guarda. O percorrido levará ao pelotón polos concellos de Arbo, Ponteareas, Salvaterra de Miño, Tui e Tomiño, con dúas ascensións ao Alto da Portela (categoría 2ª) antes de afrontar a subida definitiva ao Monte de Santa Trega (tamén categoría 2ª), onde se decidirá o vencedor da carreira.

A vila guardesa vivirá o sábado 18 de abril unha xornada de ciclismo de alto nivel con dobre protagonismo. O pelotón pasará pola localidade en dúas ocasións antes de emprender o ascenso final. A primeira chegada está prevista aproximadamente ás 15:05 horas, e o segundo paso sobre as 15:58 horas. Finalmente, os corredores iniciarán a escalada ao Monte Santa Trega arredor das 16:48 horas, coa previsión de cruzar a liña de meta ás 16:56 horas.

A Guarda, referente da afección ciclista no Baixo Miño, acolle este final con enorme expectación.

Os afeccionados terán a oportunidade única de vivir en directo e de preto un dos desenlaces máis espectaculares do ciclismo galego dos últimos anos.

O Gran Camiño é xa unha das carreiras máis prestixiosas do calendario ciclista nacional, capaz de atraer equipos e corredores de primeiro nivel internacional.

A elección do Monte Santa Trega como escenario final non é casual: o seu perfil esixente e a contorna paisaxística incomparable entre o río Miño e o Atlántico converten este enclave nun dos finais máis fotoxénicos e exigentes do pelotón. Os amantes do ciclismo teñen unha cita ineludible o vindeiro 18 de abril.

