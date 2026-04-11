O Gran Camiño rematará cunha etapa histórica sobre Santa Trega
y A proba ciclista máis importante de Galicia celebra do 14 ao 18 de abril a súa edición máis emocionante, con final de alta montaña na costa do Baixo Miño
O Gran Camiño 2026 promete deixar pegada. A carreira ciclista galega por excelencia disputarase ao longo da próxima semana, do 14 ao 18 de abril, e reserva a súa carga emotiva para o último día, cando o pelotón coroe o Monte Santa Trega, en A Guarda, nun final que manterá a emoción ata os derradeiros metros sobre o camiño empedrado do viacrucis.
A proba arrancará cunha contrarreloxio na Coruña e continuará con tres etapas de travesía polo interior e a costa galega: Vilalba-Barreiros, Carballo-Padrón e Xinzo de Limia-Xunqueira de Espadanedo. Catro xornadas que servirán de preludio para un desenlace épico na comarca do Baixo Miño.
170 km para a gloria
A quinta e última etapa partirá desde o concello das Neves para percorrer máis de 170 quilómetros ata A Guarda. O percorrido levará ao pelotón polos concellos de Arbo, Ponteareas, Salvaterra de Miño, Tui e Tomiño, con dúas ascensións ao Alto da Portela (categoría 2ª) antes de afrontar a subida definitiva ao Monte de Santa Trega (tamén categoría 2ª), onde se decidirá o vencedor da carreira.
A vila guardesa vivirá o sábado 18 de abril unha xornada de ciclismo de alto nivel con dobre protagonismo. O pelotón pasará pola localidade en dúas ocasións antes de emprender o ascenso final. A primeira chegada está prevista aproximadamente ás 15:05 horas, e o segundo paso sobre as 15:58 horas. Finalmente, os corredores iniciarán a escalada ao Monte Santa Trega arredor das 16:48 horas, coa previsión de cruzar a liña de meta ás 16:56 horas.
A Guarda, referente da afección ciclista no Baixo Miño, acolle este final con enorme expectación.
Os afeccionados terán a oportunidade única de vivir en directo e de preto un dos desenlaces máis espectaculares do ciclismo galego dos últimos anos.
O Gran Camiño é xa unha das carreiras máis prestixiosas do calendario ciclista nacional, capaz de atraer equipos e corredores de primeiro nivel internacional.
A elección do Monte Santa Trega como escenario final non é casual: o seu perfil esixente e a contorna paisaxística incomparable entre o río Miño e o Atlántico converten este enclave nun dos finais máis fotoxénicos e exigentes do pelotón. Os amantes do ciclismo teñen unha cita ineludible o vindeiro 18 de abril.
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»