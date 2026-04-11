I «Game Of Bike league» galego na Caniza

y O skatepark municipal reunirá 8 riders nun formato eliminatorio espectacular

D. P.

[A Caniza]

O creador de contido e apaixonado do BMX Ricki Serrano, coñecido nas redes como RickiRides, presentou no Skatepark da Cañiza a iniciativa «Game Of Bike LEAGUE», xunto co alcalde Luis Piña.

O evento celebrarase o próximo 18 de abril, de 11:30 a 15:00 horas, e supón unha proposta sen precedentes no panorama do BMX galego.

Procedemento

A competición reunirá 8 riders que se enfrontarán en roldas eliminatorias seguindo as regras clásicas do Game Of Bike: cada participante deberá replicar os trucos do seu rival e quen falle irá acumulando as letras da palabra «BIKE» ata quedar eliminado. Precisión, creatividade e capacidade de análise serán determinantes en cada enfrontamento, ata que un único gañador se leve o título.

Ricki Serrano subliñou que «A Caniza conta co que para min é o mellor skatepark de Galicia», e destacou o potencial da escena local como motor para consolidar este formato a nivel nacional.

O alcalde Luis Piña animou á veciñanza e visitantes a achegarse ao evento, salientando o valor de iniciativas que dinamizan a vida deportiva e social do municipio.

