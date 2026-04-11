I «Game Of Bike league» galego na Caniza
bmx
y O skatepark municipal reunirá 8 riders nun formato eliminatorio espectacular
O creador de contido e apaixonado do BMX Ricki Serrano, coñecido nas redes como RickiRides, presentou no Skatepark da Cañiza a iniciativa «Game Of Bike LEAGUE», xunto co alcalde Luis Piña.
O evento celebrarase o próximo 18 de abril, de 11:30 a 15:00 horas, e supón unha proposta sen precedentes no panorama do BMX galego.
Procedemento
A competición reunirá 8 riders que se enfrontarán en roldas eliminatorias seguindo as regras clásicas do Game Of Bike: cada participante deberá replicar os trucos do seu rival e quen falle irá acumulando as letras da palabra «BIKE» ata quedar eliminado. Precisión, creatividade e capacidade de análise serán determinantes en cada enfrontamento, ata que un único gañador se leve o título.
Ricki Serrano subliñou que «A Caniza conta co que para min é o mellor skatepark de Galicia», e destacou o potencial da escena local como motor para consolidar este formato a nivel nacional.
O alcalde Luis Piña animou á veciñanza e visitantes a achegarse ao evento, salientando o valor de iniciativas que dinamizan a vida deportiva e social do municipio.
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»