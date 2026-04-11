FormaMOS celebra a súa quinta edición cun espazo para todos
educación
A feira amplía a súa oferta cunha programación que inclúe unha xornada adicada ao gaming
Mos acolle estes días 9, 10 e 11 de abril a quinta edición de FormaMOS, unha feira de formación que cuxo espazo aberto é un punto de encontro entre a educación, a cultura e a participación social.
O evento reune máis de 80 stands e prevé recibe arredor de 3.000 visitantes ao longo das tres xornadas que rematan hoxe.
Programación
A programación do espazo aberto arrancou o xoves, coincidindo coa inauguración oficial. Ao longo da mañá, o público puido participar en diversas propostas: a empresa Ondas e Perfil abriu o día cun obradoiro de cambio de imaxe ás 10:00, seguido dun obradoiro de RCP e comercio a cargo do IES A Guía ás 10:30, e dunha actuación de música en vivo da Escola de Música de Torroso ás 11:00. Ás 12:00 tivo lugar a inauguración oficial coa visita de autoridades, á que se lle sumou a ponencia do experto en educación emocional Rafa Guerrero, un dos momentos máis destacados desta edición.
Onte, a programación centrouse na inclusión e na participación. A xornada comezou cunha actividade moi esperada: un obradoiro de lingua de signos española impartido pola Federación de Persoas Xordas de Galicia entre as 9:00 e as 10:00 horas. Ao mediodía, a entidade COGAMI presentou en dúas sesións a súa escenificación «Eu decido», unha proposta que aborda a autonomía e os dereitos das persoas con discapacidade. Completaron a xornada un novo obradoiro de RCP do IES A Guía ás 11:00, outro obradoiro de cambio de imaxe de Ondas e Perfil ás 12:00, e a proposta audiovisual «Imaxes en bucle» da Aula D ás 13:00.
Último día
O peche da feira chegará hoxe, 11 de abril cunha xornada especial dedicada ao gaming que se estenderá de 12:00 a 20:00 horas. O programa incluirá zonas de xogo libre e competicións con máis de 100 euros en premios, pensadas para achegar o lecer dixital ao ámbito educativo e fomentar a participación do público máis novo.
Con esta programación, FormaMOS procura transmitir unha imaxe participativa e diversa, superando a orientación académica tradicional para converterse nun espazo de encontro interxeeracional e inclusivo.
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»