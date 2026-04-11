Fin de festa con música, deporte e tradición
O programa da recta final das festas patronais da cidade, declaradas de Interese Turístico Galego, reúne os próximos días verbenas, a Concentración Cabalar, a Ultreia e a procesión solemne na honra do patrón
As Festas de San Telmo de Tui entran na súa recta final cun programa que promete encher de animación a cidade nos días máis solemnes dos festexos patronais.
Mañá e pasado mañá, a cidade do Miño despedirá esta edición 2026 cunha axenda intensa na que a música, o deporte, a tradición relixiosa e a animación de rúa serán os grandes protagonistas.
Domingo 12
Mañá será un dos días máis completos de toda a programación. Pola mañá continuará en San Bartolomeu a Concentración Cabalar, que se desenvolve ao longo de tres xornadas (comeza hoxe e estenderase ata o luns) cun amplo programa ecuestre.
Este evento, que cada ano congrega a numerosos afeccionados ao mundo do cabalo, contará ademais coa celebración da II Ruta Cabalar, na que a organización espera reunir preto de 500 participantes.
Tamén o domingo 12 terá lugar a Ultreia, a popular marcha que une Tui con Pontevedra e que nesta edición xa superou as 800 inscricións antes do inicio das festas, o que augura unha participación masiva nunha cita convertida nun referente deportivo e solidario da comarca.
Pola tarde-noite, a música tomará o Paseo da Corredoira e o Espazo Feiral. A Charanga Cantos Somos animará as rúas da cidade, mentres que a verbena correrá a cargo da Orquestra Los Satélites, que actuará na rúa Compostela. O grupo The Sibaritas completará a oferta musical nocturna no Espazo da rúa Camilo José Cela.
Luns 13
O luns 13 de abril é o día grande das festas, con San Telmo como protagonista absoluto.
A xornada arrancará coa Misa Solemne na Catedral en honra ao patrón da cidade, seguida da Procesión Solemne de San Telmo, un dos actos de maior tradición e devoción popular das festas.
Como colofón dos actos relixiosos, celebrarase a tradicional tirada de fogos piromusicais.
A animación de rúa estará garantida coa actuación dos xigantes e cabezudos acompañando o pasarrúas dos grupos Lembranzas de Guillarei, nun percorrido polas rúas da cidade que sempre convoca a veciños e visitantes de todas as idades.
Pola tarde, o concerto da Banda de Gaitas da Escola Naval Militar de Marón e outras agrupacións populares porán a nota musical característica desta xornada festiva.
A gran verbena de peche das festas será amenizada pola Orquestra París de Noia, que tomará o escenario a partir da medianoite para poñer o broche de ouro a dez días de festexos.
A Concentración Cabalar, que pecha tamén o seu programa o luns 13 en San Bartolomeu, engade ao ambiente festivo un compoñente ecuestre que forma parte xa da identidade destas xornadas.
Trátase dun espazo de encontro entre persoas apaixonadas polo mundo do cabalo que medra ano tras ano, e que completa á perfección a diversidade dunha programación pensada para todos os públicos e gustos.
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo: «Es decepcionante»
- Desbloquean las cesáreas humanizadas en el hospital Álvaro Cunqueiro tras un año paralizadas y prevén retomarlas en mayo
- Herida grave una niña de 10 años tras precipitarse desde el balcón de su casa en Vigo
- Silabario abre un nuevo restaurante en un hotel histórico de Vigo: «Va a ser un concepto más divertido y asequible»
- Papá y mamá te acompañan
- Una exempleada de Hormigones Valle Miñor acepta dos años de cárcel por apropiarse de 100.000 euros a la empresa de Nigrán
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»