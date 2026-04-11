Arbo ultima a LXVI Festa da Lamprea
Gastronomía
Arbo prepárase para volver a converterse en epicentro da cultura da lamprea. A vila, mundialmente recoñecida como o berce da lamprea, ultima os preparativos para acoller a súa LXVI edición da Festa da Lamprea, un evento con selo de Festa de Interese Turístico Internacional que se celebrará os días 24, 25 e 26 de abril de 2026. Durante tres xornadas intensas, as rúas do municipio encheranse de música, sabor e tradición nunha cita que se consolida ano tras ano como unha das imprescindibles do calendario festivo nacional.
Os eventos, con todo, non arrancarán o venres 24. O preludio chegará antes, o domingo 19 de abril, coa celebración da Gala da Lamprea no Centro Multiusos. A velada contará coa actuación estelar de Uxía Senlle, unha das voces máis recoñecidas da música galega contemporánea, que porá o listón ben alto antes de que comece o fin de semana grande. Será un aperitivo cultural á altura do que está por vir.
Tres días de festa
O programa oficial arrancará o venres 24 coa apertura de Arbomostra 2026, o espazo gastronómico e artesanal que se instalará na Praza do Mercado e que funcionará como corazón da festa durante todo o fin de semana. Alí, os visitantes poderán degustar a lamprea preparada de múltiples formas, acompañada cos mellores viños da Denominación de Orixe Rías Baixas, produtos artesanais da zona e unha ampla oferta de postos gastronómicos que poñen en valor os sabores máis auténticos da rexión.
O momento álxido para os amantes da boa mesa chegará o sábado 25 co tradicional Xantar da Lamprea, o evento culinario por excelencia da festa, onde este peixe migratorio protagoniza o menú dunha celebración que cada ano reúne a centos de comensais chegados de toda España e do estranxeiro.
Música para todos
A programación musical é, xunto á gastronomía, un dos grandes atractivos desta edición. Seis orquestras (Cinema, Panorama City, Panama, Miramar, Marbella e Olympus) serán as encargadas de animar as verbenas nocturnas na Praza do Consistorio e na Rúa Luís Cubelas, garantindo noites de baile e animación ata ben entrada a madrugada.
Atendendo ás demandas da mocidade local, a organización incorpora este ano unha novidade: a Discoteca Móbil MVP con DJ Charlie, que asegurará que o ritmo non decaia en ningún momento e que os máis novos teñan o seu propio espazo de festa.
Ao longo dos tres días haberá tamén pasarrúas continuos a cargo das charangas Imperiais, Noroeste e Nova Jornada, que percorrerán as rúas do municipio creando ese ambiente único e festivo tan característico das festas galegas.
Raíces e identidade local
A identidade cultural de Arbo terá un papel protagonista grazas á participación de agrupacións locais como a Banda de Música de Arbo e a A.C. Barca de Loimil, cuxas actuacións reflicten o profundo arraigamento cultural do municipio. Completarán o programa grupos como Mel de Meiga, A Xaiba, Somoza Trío, Ou Son das Tabernas e Sorcha, ofrecendo unha mestura equilibrada de tradición e modernidade.
O alcalde de Arbo, Horacio Gil, subliña o valor histórico e humano desta celebración: «Desde o pasado mes de decembro, o Concello traballa sen descanso nos preparativos. O que hoxe gozamos como un xigante cultural e gastronómico naceu dunha idea innovadora e unha visión pioneira para promocionar os tesouros de Arbo: o noso viño e a nosa lamprea».
Gil fai fincapé no legado colectivo que sostén a festa: «Este legado é froito do esforzo incansable dos nosos veciños, da valentía dos nosos pescadores, da mestría dos nosos restauradores e de todas as persoas que manteñen viva a chama da nosa historia».
