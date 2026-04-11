A afamada artista Lula Goce pintará o mural de A Doca
arte urbano
y A obra será o resultado dun proceso participativo que implicou a escolares, asociacións e veciños da vila
A artista Lula Goce, baionesa de recoñecido prestixio internacional, será a encargada de executar o mural do espigón de A Doca de Baiona xunto co seu equipo. A presentación tivo lugar no salón de Plenos do Concello de Baiona nun acto que reuniu a representantes institucionais, colectivos e entidades da vila.
O mural recollerá os resultados do estudo elaborado pola consultora cultural Zemos98 no marco dun amplo proceso participativo no que tomaron parte escolares, asociacións, colectivos e veciños que contribuíron a definir o contido e o espírito da obra.
Ao acto asistiron o presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez; o director territorial noroeste do banco Sabadell, Adolfo García-Ciaño; o alcalde de Baiona, Jesús Vázquez Almuiña; o seu equipo de Goberno, e representantes de distintos colectivos e entidades da vila.
Portos de Galicia, o Concello de Baiona e a Fundación Sabadell mostraron o seu entusiasmo por contar cunha artista de altísimo nivel e veciña de Baiona para deixar a súa pegada nun lugar tan emblemático.
