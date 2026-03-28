Furanchos
A XVI Foliada Furancheira da Picoña inaugura outra primavera
A festa mesturou viño, comida e música tradicional, con visitantes de toda Galicia
A XVI Foliada Furancheira consolidouse neste marzo de 2026 como unha das citas máis importantes da comarca, organizada pola Asociación de Veciños Carballeira da Picoña. Segundo destacou a organización, a edición deste ano foi todo un éxito tanto a nivel de participación como de afluencia. O evento logrou atraer ata Salceda a visitantes chegados dende todos os recunchos de Galicia, con xente procedente de Ferrolterra e tamén do veciño norte de Portugal.
Integrar as actividades complementarias nas propias adegas resultou un grande acerto. Esta iniciativa dinamizou os distintos espazos e incrementou de maneira notoria a presenza de público nos locais. Os furanchos participantes ofreceron os seus mellores viños e tapas para o deleite dos asistentes. O concurso de espantallos achegou o toque de imaxinación e colorido. Esta orixinal proposta encheu as rúas de creatividade, facendo que o percorrido entre os furanchos resultase moito máis levadeiro e ameno para todos os camiñantes.
A música tradicional galega foi o fío condutor da festa. Moitos asistentes trouxeron os seus instrumentos, tocando con moitas ganas xunto aos grupos convidados. Na primeira fin de semana, o sábado 14 estivo amenizado pola proposta de Xisco Feijoo coa súa «Traede Ferrallada», o concerto de Deixandar (chegados dende O Rosal) e o contacontos de Hermen&Gildo.
A celebración continuou coa mesma forza a seguinte fin de semana. O sábado 21 as adegas acolleron as actuacións musicais de Os da Illa (de Arousa) e Os Terribles de Donas (dende Gondomar), que ademais presentaron o seu libro e CD. A programación completouse co espectáculo de Títeres Tarabelos, chegados dende Marín, ideais para o público familiar.
Para poñer o broche de ouro a estes días de ledicia, a foliada acolleu queimadas varias e unha exitosa demostración en directo de destilado de augardente en pote tradicional. En definitiva, moita música, baile e tradición nunha edición memorable para Salceda de Caselas.
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar