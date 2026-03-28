Tui activa a programación este domingo
y Eva Gonzalez é a pregoeira da Semana Santa
Tui prepárase para vivir a Semana Santa pondo en valor o seu patrimonio histórico e cultural, cunha programación que se desenvolverá dende este domingo 22 de marzo até o domingo 5 de abril. Trátase dunha celebración fondamente arraigada na cidade, que combina liturxia, tradición e actos procesionais de grande singularidade no marco do conxunto histórico tudense.
A programación abrirase este domingo co pregón da Semana Santa, que terá lugar ás 18:00 horas na Capela das Reliquias da Catedral, a cargo da xornalista Eva González del Socorro, seguido dun pequeno concerto do Conservatorio Municipal de Música de Tui.
Entre os actos máis destacados figura a visita aos Monumentos no Xoves Santo, unha tradición moi seguida que permitirá percorrer distintos templos do centro urbano. Neste itinerario sobresae a representación da Horta das Oliveiras na Capela da Misericordia. Esa mesma xornada celebrarase tamén a Procesión da Oración do Señor no Horto das Oliveiras.
O Venres Santo concentra algúns dos momentos máis sobranceiros da Semana Santa tudense, co Sermón do Encontro e a procesión dos Pasos pola mañá, e xa pola tarde o Sermón do Desencravo e a procesión do Santo Enterro.
