A Semana Santa marca o inicio da primavera na Guarda
A vila ofrece tradición, gastronomía e patrimonio para gozar destes días festivos
A Guarda prepárase para recibir a primavera. A Semana Santa convértese cada ano no punto de partida para descubrir este destino do Baixo Miño, combinando a tradición relixiosa cunha oferta patrimonial, paisaxística e gastronómica que configuran unha experiencia completa para visitantes e veciñanza.
Durante os vindeiros días, as rúas da vila enchéranse de vida coa chegada de centos de persoas que se achegan a gozar das procesións, dos paseos á beira do mar e das visitas a enclaves tan emblemáticos como o Monte Santa Trega ou o seu porto pesqueiro.
Sabores das Rías Baixas
A praza de Avelino Vicente converterase esta fin de semana nun punto de encontro para os amantes da boa cociña galega. Ata alí chega a foodtruck das Rías Baixas, unha proposta gastronómica itinerante que permitirá degustar de xeito gratuíto diferentes petiscos inspirados en produtos e receitas das festas gastronómicas da comarca.
As degustacións poderán disfrutarse o sábado e domingo en horario de mañá e tarde, de 11:30 a 14:30 e de 17:00 a 20:00 horas. Mariscos, empanadas, carnes e viños da zona ofreceranse como un adianto dos sabores que definen a identidade galega e convidan a explorar con calma o recetario das Rías Baixas.
Paseo con esencia mariñeira
Desde o centro da Guarda, o visitante pode achegarse a un dos escenarios máis fermosos da costa sur galega: o porto. Alí, ademais de contemplar o traballo das embarcacións ou o regreso dos mariñeiros, pode admirarse un dos grandes espectáculos naturais da vila: os seus solpores sobre o Atlántico, cada vez máis fotografados polos turistas.
Desde onte, o porto engádese tamén á ruta cultural coa exposición «A Camelia: flor de galegas e galegos». A mostra permite mergullarse na historia e simbolismo desta flor que se converteu en emblema de Galicia, achegando información sobre o seu valor económico, os seus usos ornamentais e mesmo a súa presenza no imaxinario popular galego. Un plan perfecto para combinar natureza e aprendizaxe.
Monte Santa Trega
Pero se hai un lugar que define a Guarda e o fai único, ese é o Monte Santa Trega. O seu castro é considerado un dos máis importantes do noroeste peninsular e nesta Semana Santa poderá visitarse de balde grazas ás visitas guiadas organizadas polo Concello.
De mércores a sábado están programadas catro visitas diarias (ás 11:00, 12:30, 16:30 e 18:00 horas) mentres que o domingo, xornada festiva, as rutas realizaranse só en horario de mañá. En grupos acompañados por guías, os participantes coñecerán a vida dos antigos poboadores do castro de hai máis de dous mil anos, así como os procesos arqueolóxicos que permitiron a súa recuperación.
O percorrido, de arredor de 45 minutos, arranca no aparcamento da Casa Forestal e leva aos visitantes polo barrio da Mergelina e polas casas reconstruídas. Xa na cima, é obrigatoria a parada na ermida de Santa Trega e o seu viacrucis, así como nas múltiples miradas panorámicas que permiten contemplar todo o Baixo Miño e o estuario do río. Un auténtico balcón natural ao Atlántico.
Fe relixiosa
A programación relixiosa, núcleo histórico destas datas, arrinca o Domingo de Ramos, cando veciños e visitantes se reúnen no auditorio de San Benito para a bendición dos ramos ás 11:30 horas. O Xoves Santo, a partir das 21:00 horas, ten lugar a procesión dos Pasos, que percorre as principais rúas da vila nun ambiente de recollemento e emoción.
O Venres Santo será un dos días máis intensos: pola mañá, ás 11:00 horas, a procesión do Encontro e a súa tradicional recreación na praza do Reló; e pola noite, tamén ás 21:00 horas, a solemne procesión do Santo Enterro, acompañada pola música das bandas locais e o fervor da xente.
Para os madrugadores, o sábado ás 8:00 horas celébrase a procesión da Soidade, mentres que á noite, ás 22:00 horas, terá lugar a Vixilia Pascual, un acto cheo de simbolismo e esperanza. A Semana Santa rematará o Domingo de Pascua coa misa solemne e a bendición das 11:30 horas, que marcan o final das celebracións relixiosas e o comezo oficial da primavera guardesa.
