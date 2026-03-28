Via Crucis
Salvaterra revive a Paixón
O recinto amurallado acollerá a quinta edición desta representación
Salvaterra de Miño converterase novamente no escenario da Paixón de Cristo con motivo do Vía Crucis Vivente, unha actividade xa consolidada que celebra este ano a súa quinta edición.
O evento, organizado por un grupo de veciños e veciñas de Salvaterra e As Neves, recreará os últimos momentos de Xesús de Nazaré ata a súa crucifixión e posterior resurrección.
As murallas medievais servirán de fondo para unha posta en escena que contará coa participación de numerosos actores afeccionados, que darán vida a figuras como Poncio Pilato, a Virxe María, Caifás ou os propios soldados romanos.
A representación incluirá o xuízo ante Pilato e o percorrido polas diferentes estacións ata o Monte Calvario, nun ambiente cheo de emoción e simbolismo. para todas as persoas seguidoras da relixión católica.
O Vía Crucis vivente de Salvaterra medrou en asistencia e recoñecemento nos últimos anos, converténdose nun dos actos máis esperados da Semana Santa na comarca.
A organización agarda superar a participación de edicións anteriores e invita a veciñanza e visitantes a sumarse a esta cita co sentimento e a tradición que caracteriza, nestas datas, ás persoas crentes.
