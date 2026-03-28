CB Baiona
O XVII Torneo Minibasket reune máis de 500 persoas
Baiona acolle unha nova edición do eventos, que se celebra esta fin de semana no Pavillón Municipal
O Concello de Baiona vive esta fin de semana o XVII Torneo Minibasket CB Baiona, unha das citas deportivas máis simbólicas do municipio.
A decimosétima edición deste evento, organizado polo Club Baloncesto Baiona coa colaboración do Concello, celébrase estes días, 27, 28 e 29 de marzo, nas instalacións do Pavillón Municipal e centra a atención do baloncesto base durante a fin de semana.
Durante a presentación puxéronse en valor a longa traxectoria deste torneo, un referente no ámbito autonómico, así como o seu impacto positivo no municipio a nivel deportivo, social e mesmo turístico.
As autoridades que participaron na presentación destacaron o traballo organizativo do CB Baiona, que leva anos apostando por un evento pensado para promover o deporte base e os valores asociados ao xogo limpo e á convivencia.
XVII edición
Nesta edición participan máis de 500 persoas entre xogadores, adestradores e acompañantes, procedentes das catro provincias galegas, así como doutros puntos de España como Cataluña, Ponferrada, Zamora e Valladolid.
En total, serán 32 equipos de categoría minibasket divididos en 16 masculinos e 16 femininos, que disputarán 74 encontros ao longo de tres días de intensa competición.
O torneo comezou onte ás 18:00 horas co tradicional concurso de tiro por parellas. Hoxe desenvolverase a fase de grupos de 09:00 a 22:00 horas, e o domingo 29 celebraranse os play-offs pola mañá e as finais pola tarde, co acto de entrega de trofeos como broche final.
Desde o CB Baiona subliñan que, máis alá dos resultados deportivos, o obxectivo é ofrecer unha experiencia enriquecedora aos máis pequenos, fomentando o compañeirismo, o respecto e a paixón polo baloncesto nun ambiente de amizade e diversión.
