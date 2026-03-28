O Rosal aposta polo benestar das coidadoras
Aberta a inscrición na cuarta edición de «Cultivando coidados»
Coidar tamén significa aprender a coidarse. Baixo esta premisa, o Concello do Rosal pon en marcha a cuarta edición de Cultivando Coidados, unha iniciativa pioneira que busca aliviar a carga das mulleres que sustentan día a día o benestar doutras persoas.
O programa está dirixido a mulleres adultas do municipio, con prioridade para as maiores de 55 anos e aquelas que teñen ao seu cargo persoas con dependencia recoñecida. O obxectivo é crear un espazo seguro e enriquecedor no que compartir experiencias, fortalecer vínculos e adquirir ferramentas de autocoidado.
A alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, destacou que «as mulleres coidadoras levan sobre os seus ombreiros unha responsabilidade enorme, moitas veces invisibilizada», e reivindicou este proxecto como un lugar «onde poidan parar, rir e florecer sentíndose acompañadas».
Pola súa banda, a concelleira de Benestar Social, Beatriz Rodríguez, salientou o valor transformador dun programa que aborda cuestións como o autocoñecemento, a autoestima ou a creación de redes de apoio entre mulleres.
As inscricións están xa abertas no teléfono 986 62 50 00.
- Los abonados del Celta de Vigo podrán ceder sus asientos en Balaídos a conocidos
- La uróloga Miriam Barrio, de Povisa, entre los 50 mejores doctores de España
- La mina ourensana de wolframio inicia las pruebas metalúrgicas para determinar la calidad del recurso antes de su explotación
- Un camión de bomberos y dos coches, implicados en un accidente en Vigo que movilizó a emergencias
- Las secuelas del covid siguen golpeando las arcas públicas de Vigo: el Concello aprueba una compensación millonaria para los centros deportivos Máis que Auga
- Un estudio de Bruselas cifra en 19.300 millones de euros el coste para reducir las emisiones de la flota en 2050
- Una AP-9 más urbana: Concello y Transportes firman el protocolo para su humanización
- Sanxenxo, epicentro de la música latina en Galicia: Juan Luis Guerra, Elvis Crespo y Gente de Zona actuarán en Baltar