O Multiusos de Torneiros acollerá novos obradoiros de tecnoloxía
Concello e Fundación Cibervoluntarios impulsan dúas accións para maiores de 60
O Concello do Porriño pon en marcha dous novos obradoiros no Multiusos de Torneiros, en colaboración coa Fundación Cibervoluntarios.
As actividades buscan reducir a fenda dixital e fomentar un uso máis seguro e autónomo da tecnoloxía entre a poboación.
O primeiro curso, «Apps útiles para a xestión de trámites en internet», desenvolverase do 13 ao 16 de abril, de 10:00 a 13:00 horas.
A segunda proposta, «Iniciación ao mundo dixital», está dirixida especificamente a maiores de 60 anos e celebrarase do 20 ao 23 de abril, tamén en horario de mañá, podendo inscribirse ata o 30.
Ambas iniciativas inclúen contidos prácticos sobre internet, administración electrónica, seguridade dixital, aplicacións móbiles e comunicación en liña.
O alcalde, Alejandro Lorenzo, salientou que «estes obradoiros son unha oportunidade para que ninguén quede atrás nun mundo cada vez máis dixital».
As inscricións poden facerse en www.yoconecto.org, no teléfono 986 33 82 17 ou no correo administracion@porremprego.org.
