Reforestación
O alumnado do CPI de Mondariz repoboa os montes de Toutón
Os escolares aprenderon sobre prevención de incendios mediante a plantación de árbores frondosas
O pasado 16 de marzo, a parroquia de Toutón viviu unha xornada especial dedicada á educación das novas xeracións. Un ano máis, a Comunidade de Montes de Toutón púxose en contacto co Colexio Público Integrado de Mondariz para desenvolver unha iniciativa necesaria: unha actividade de reforestación do seu monte comunal dirixida ao alumnado de primeiro e segundo de Educación Primaria. Esta proposta logrou reunir a pequenos e maiores para traballar xuntos na terra. O obxectivo principal foi fomentar o respecto polo patrimonio natural desde idades temperás.
Para facer realidade este proxecto ambiental, a organización contou cun amplo apoio técnico. Destacou a implicación directa do persoal do Distrito Forestal dezasete, correspondente á zona do Condado-Paradanta, así como o soporte da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia. Este departamento foi o encargado de facilitar as plantas necesarias para levar a cabo a reforestación, demostrando a vital importancia que ten a colaboración entre as distintas administracións e as entidades locais implicadas.
A actividade pretendeu desde o primeiro momento concienciar ao alumnado sobre o incalculable valor que teñen os montes galegos. A cativada tivo a oportunidade de coñecer os diversos aproveitamentos dos espazos forestais cando se xestionan con responsabilidade. Ademais, recibiron información sobre os perigos que supoñen as especies invasoras e pirófitas, facendo fincapé no negativo impacto do eucalipto e da acacia. Fronte a este modelo, fomentouse a recuperación de especies autóctonas galegas, que resulta ser unha estratexia absolutamente fundamental para a creación dunha paisaxe moito máis resiliente, forte e mellor preparada para facer fronte aos incendios forestais.
Charlas e plantación
A rapazada saíu en autobús desde o centro educativo, e unha vez en Toutón, a xornada arrincou cunha charla na Casa Cultural da parroquia. Esta intervención correu a cargo dos profesionais do Servizo de Prevención de Incendios Forestais de Galicia, quen lles explicaron a importancia de coidar os bosques para preservar a biodiversidade e manter o equilibrio ecolóxico da nosa contorna natural para o futuro.
Tras a sesión teórica, chegou un momento moi emocionante. Os participantes puideron coñecer de preto os materiais e os vehículos utilizados polos bombeiros forestais. Pouco despois, toda a comitiva desprazouse ao monte para realizar a agardada plantación. Cos pés na terra, a cativada foi a grande protagonista desta acción ecolóxica, introducindo coas súas propias mans as pequenas árbores frondosas na terra do monte comunal.
Para rematar a mañá, os asistentes compartiron unha merenda na contorna natural. Como recordo desta experiencia, cada escolar recibiu un agasallo grazas á colaboración do Concello de Mondariz e da Comunidade de Montes de Toutón.
A organización agradeceu a dedicación e o grande esforzo de todas as persoas implicadas nesta causa en favor do coidado e valorización dos montes de Galicia.