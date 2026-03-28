Mos celebra o Día Mundial da Auga cunha xornada educativa

O Concello de Mos conmemorou o Día Mundial da Auga 2026 cunha xornada educativa que reuniu máis de 130 estudantes de 3º de primaria dos centros educativos do municipio. A actividade, organizada en colaboración co Consorcio de Augas do Louro, desenvolveuse no Multiusos das Pozas cun programa que combinou aprendizaxe e diversión para fomentar a conciencia ambiental.

A xornada comezou cunha presentación institucional e unha introdución ao proxecto, tras a que o alumnado foi distribuído en grupos para participar en diferentes dinámicas guiadas por educadores ambientais. A través de xogos e materiais didácticos, os pequenos descubriron o ciclo natural da auga, a súa orixe e os procesos que permiten que chegue aos fogares.

Un dos momentos máis participativos foi o xogo sobre o uso do sanitario, no que reflexionaron sobre os residuos que non deben ser vertidos pola rede de saneamento, comprendendo así os impactos ambientais e os problemas xerados nas depuradoras.

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Tamén se explicou de forma práctica o funcionamento dunha Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR), recreando as súas diferentes fases mediante xogos dinámicos. Como peche, cada participante elaborou un «compromiso coa auga» para trasladar o aprendido ás súas familias e participou nunha demostración de medición de cloro.