Mos aposta polo ocio dixital como ferramenta educativa

FormaMOS Gaming terá realidade virtual, torneos e zonas interactivas

D. P.

[Mos]

O Concello de Mos avanzou, como grande novidade da V edición de FormaMOS, que se celebrará o próximo mes, unha xornada dedicada aos videoxogos e á cultura dixital.

FormaMOS, a Mostra de Educación e Formación de Mos, busca ser un punto de encontro entre educación, innovación e entretemento, adaptándose ás novas realidades formativas.

O FormaMOS Gaming terá lugar o sábado 11 de abril, de 12:00 a 20:00 horas, no Pavillón Óscar Pereiro.

A proposta está dirixida a público familiar a partir dos oito anos e contará con múltiples zonas de actividade: realidade virtual, xogos de mesa, área arcade e espazos de consolas de última xeración.

Ademais, haberá torneos competitivos de títulos como Mario Kart, EA Sports FC 26 e Brawl Stars, nos que se repartirán máis de 100 euros en premios.

As inscricións poderán realizarse mediante o código QR dispoñible no cartel do evento ou de forma presencial.

Con esta iniciativa, búscase facer da educación unha experiencia máis atractiva e conectada coas ferramentas dixitais do presente.

