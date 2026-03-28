Evento
Mos aposta polo ocio dixital como ferramenta educativa
FormaMOS Gaming terá realidade virtual, torneos e zonas interactivas
O Concello de Mos avanzou, como grande novidade da V edición de FormaMOS, que se celebrará o próximo mes, unha xornada dedicada aos videoxogos e á cultura dixital.
FormaMOS, a Mostra de Educación e Formación de Mos, busca ser un punto de encontro entre educación, innovación e entretemento, adaptándose ás novas realidades formativas.
O FormaMOS Gaming terá lugar o sábado 11 de abril, de 12:00 a 20:00 horas, no Pavillón Óscar Pereiro.
A proposta está dirixida a público familiar a partir dos oito anos e contará con múltiples zonas de actividade: realidade virtual, xogos de mesa, área arcade e espazos de consolas de última xeración.
Ademais, haberá torneos competitivos de títulos como Mario Kart, EA Sports FC 26 e Brawl Stars, nos que se repartirán máis de 100 euros en premios.
As inscricións poderán realizarse mediante o código QR dispoñible no cartel do evento ou de forma presencial.
Con esta iniciativa, búscase facer da educación unha experiencia máis atractiva e conectada coas ferramentas dixitais do presente.
