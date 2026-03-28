Marián Mouriño dará o pregón das Festas de San Telmo 2026
A presidenta do RC Celta abrirá dez días de celebracións patronais
A cidade de Tui xa conta os días para vivir unha nova edición das Festas de San Telmo, que este 2026 terán como pregoeira á presidenta do Real Club Celta, Marián Mouriño.
A lectura do pregón celebrarase o sábado 4 de abril ás 12.45 horas na praza da Inmaculada e marcará o inicio oficial de dez xornadas festivas que se prolongarán até o luns 13 de abril, festivo local.
O anuncio realizouse na presentación oficial da programación, nun acto presidido polo alcalde, Enrique Cabaleiro, acompañado por membros do goberno municipal. O rexedor cualificou as festas de San Telmo como «o evento máis importante» da cidade ao longo do ano.
A concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente, explicou que o obxectivo é ofrecer unha programación «amalgama de actividades» pensada para todo tipo de públicos, dando especial protagonismo «ao noso e á nosa xente de aquí».
Programación
Na primeira xornada, o sábado pola tarde, o Teatro Municipal acollerá a entrega dos Premios Cidade de Tui, que este ano recoñecerán na categoría individual a Marga do Val e, na colectiva, ao Tyde F.C. A continuación inaugurarase a mostra «TYDE F.C. Un século de historia».
A fin de semana inicial incorporará tamén o V Encontros de Viño da Raia na praza da Inmaculada, o sábado 4 e o domingo 5. A concelleira de Turismo, Ana Núñez, subliñou que esta cita é un «magnífico escaparate» para coñecer, catar e desfrutar os viños do territorio.
No ámbito gastronómico, o Concello anunciou que este ano, por responsabilidade institucional e tras dialogar co sector hostaleiro, decidiu non promover de maneira oficial o consumo de meixón, dadas as circunstancias desta especie. Con todo, a Festa do Meixón seguirá presente na oferta de varios establecementos locais que optaron por mantelo nas súas cartas, onde poderá degustarse previa reserva a un prezo de 85 euros por ración entre o 1 e o 13 de abril.
A música será outro dos grandes piares desta edición, con concertos de grupos como La Fuga, Puño Dragón ou Ñu, ademais de formacións coma The Piledeis, The Sibaritas e Ola de Calor, xunto coa segunda edición de Tui Mix para o público máis novo no Espazo Feiral.
Non faltarán tampouco as actuacións clásicas da Banda de Música Popular de Tui, a Banda Xuvenil de Tui, a Agrupación Musical Atlántida de Matamá ou a Banda de Música Municipal de Ribadumia.
As rúas encheranse de animación coas charangas tudenses A Tu Ritmo e Cantos Somos, así como cos pasarrúas Verme Lambón de Barafunda, A Trikimachín de Pulpiño Viascón ou Mimo Circus Party de Pista Catro. A música tradicional terá un espazo destacado no Festival Folclórico do Teatro Municipal, con agrupacións de Tui e parroquias da contorna, e nas actuacións de gaiteiros, grupos de baile e xigantes e cabezudos polas rúas.
O Espazo Sociocultural acollerá espectáculos da Compañía Artística Interdisciplinar, mostras da Escola de Danza Paula Cobián e concertos do alumnado do Conservatorio Profesional de Música de Tui. Tamén se celebrará a XVI Semana de Teatro Amador, na que os grupos tudenses estrearán as súas novas montaxes.
Para o público familiar, o programa inclúe o concerto Eih!! Carballeira de Uxía Lambona e a Banda Molona no Teatro Municipal, así como espectáculos de circo e maxia no Espazo Sociocultural. As verbenas correrán a cargo de formacións como Panorama City, Orquestra Los Satélites, París de Noia, Claxxon e La Banda de Ayer, entre outras.
No ámbito deportivo, a Concentración Cabalar desenvolverase durante tres días en San Bartolomeu, cun amplo programa de actividades e a II Ruta Cabalar. A Carreira Popular de San Telmo, II Memorial Xosé Martínez Tato, coa inscrición xa aberta, busca superar as 700 persoas corredoras, mentres que a marcha Ultreia entre Tui e Pontevedra xa supera as 800 inscricións.
O canto coral chegará ás residencias e ao centro de día, e o programa completarase coa Foliada no Espazo Feiral, o desfile de exaltación do traxe tradicional e a entrada concerto da Banda de Guerra e Guión da BRILAT, acompañada da homenaxe aos confrades de San Telmo falecidos.
As festas culminarán o luns 13 de abril, Luns de San Telmo, coa solemne procesión que partirá da Catedral, percorrerá as rúas de Tui e rematará na praza de San Fernando coa ofrenda ao santo. O broche final será unha tirada de fogos piromusicais ás 23.30 horas desde o paseo Familia Álvarez Blázquez.
Dez días de festa sen atraccións
As Festas de San Telmo 2026 chegan cunha novidade salientable: non haberá atraccións de feira no recinto festivo, despois de máis de dúas décadas de presenza continuada deste tipo de instalacións na cidade. O alcalde, Enrique Cabaleiro, explicou que a decisión responde, por unha banda, á recente actualización das taxas de ocupación, que levaban máis de 20 anos sen revisarse e que agora se axustan aos importes doutros concellos de características semellantes, incluso lixeiramente por debaixo nalgúns casos.
Segundo indicou o rexedor, este cambio non foi ben acollido polo sector das atraccións, que considera inasumible o incremento e chegou a cualificar as novas condicións como prexudiciais para a súa actividade, malia que o Concello defende que se trata dunha adaptación necesaria ao contexto actual. Ademais, os feriantes pretendían escoller directamente a empresa encargada das inspeccións técnicas de seguridade, algo que o goberno local non pode aceptar ao estar sometido ao procedemento fixado pola Lei de Contratos do sector público.
Cabaleiro lamentou a ausencia de atraccións pero incidiu en que a prioridade é garantir a transparencia, a seguridade e o interese xeral. A pesar desta circunstancia, o executivo municipal subliña que a veciñanza e as persoas visitantes atoparán unha programación ampla, diversa e pensada para todos os públicos, cun intenso calendario de eventos que manterá intacto o espírito festivo e familiar de San Telmo.
