Formación
«Mareas de Coñecemento» achega a Universidade ao rural
A iniciativa para veciñanza maior de cincuenta anos ofrecerá dous novos seminarios
O Concello de Covelo pon en marcha de novos seminarios enmarcados no convenio de colaboración asinado coa Universidade de Vigo baixo o título «Mareas de Coñecemento». Este programa busca promover o coñecemento e manter á cidadanía plenamente activa, favorecendo un acceso directo á educación universitaria no rural a través de contidos moi actuais e de innegable interese social.
Ampliación do programa
Tras o éxito dos obradoiros previos sobre saúde, arte e historia, o ciclo avanzará durante o mes de abril con dúas novas propostas. No ámbito da saúde mental, desenvolverase o seminario «A soidade non desexada», que terá unha duración de catro horas. A cita está programada para o trece de abril ás 16:00 na sala multiusos de Covelo.
Esta sesión teórica e práctica abordará o concepto da soidade, identificando os seus tipos e explorando as posibles oportunidades que xera. Tamén profundará no papel vital das emocións básicas e na relevancia do autocoidado como clave para o benestar emocional. A actividade incluirá un obradoiro práctico de creación de máscaras, sendo impartida pola docente universitaria Isabel Ferreiro González, do campus de Ourense.
Fotografía social
Doutra banda, na área de libre elección, celebrarase un innovador «Taller de fotografía participativa». Este curso durará seis horas e repartirase nas xornadas do vinte e vinte e dous de abril ás 16:00 horas na mesma sala. O proxecto propón crear un mapa fotográfico do entorno cotián mediante saídas por distintos puntos municipais.
A primeira sesión centrarase na toma de imaxes, mentres que a segunda destinarase á análise dos resultados obtidos e á construción dun relato colectivo. Con isto búscase fomentar a alfabetización visual, a creatividade, a memoria e os vínculos sociais. O encargado de impartilo será Xaime Fandiño Pena, profesor do prestixioso Programa de Maiores no campus pontevedrés.
O alcalde de Covelo, Juan Pablo Castillo Amigo, salientou o gran valor desta colaboración institucional. Explicou que resulta fundamental poder ofrecer á poboación rural oportunidades de aprendizaxe constante que vaian moito máis alá dos servizos estritamente básicos. Na súa opinión, propostas coma a da soidade ensinan a comprender mellor a saúde mental, mentres que o taller de fotografía achega unha visión nova sobre o territorio. Ademais, recalcou que estas actividades actúan como espazos ideais de encontro, fortalecendo enormemente o sentimento de comunidade.
O plan é froito do traballo entre a Consellería de Política Social e Xuventude e as universidades galegas.
Grazas a este apoio, e xa polo seu quinto ano consecutivo, a poboación covelense desfruta dunha docencia superior sen saír do concello. O prazo para formalizar as inscricións nestes dous novos seminarios será publicado inminentemente nas canles habituais.
O obxectivo final pasa por animar a toda a veciñanza interesada a participar activamente nestes enriquecedores encontros que melloran a calidade de vida global das persoas maiores.
