Convivencia
Gondomar amplía «Movemos Ficha» a todos os centros
Esta iniciativa de intervención temperá pasará a primaria e secundaria tras o éxito da súa primeira edición
A iniciativa «Movemos Ficha», impulsada pola Concellería de Xuventude de Gondomar, que dirixe Nuria Lameiro, chegará agora a todos os centros de educación primaria e secundaria do municipio. A decisión consolídase tras os bos resultados acadados na súa primeira edición nos institutos, onde se logrou unha mellora significativa na xestión de conflitos e no clima escolar.
«Movemos Ficha» funciona como un recurso de intervención temperá e áxil ante situacións que poidan afectar á convivencia. Baseado en ferramentas de psicoeducación e intelixencia emocional, o programa ofrece unha resposta rápida para atallar problemas de comportamento, agresións físicas ou verbais, acoso escolar, absentismo ou dificultades emocionais. O funcionamento é sinxelo e directo: o equipo docente solicita a axuda a través da Concellería, actívase a intervención no propio centro educativo e un profesional especializado traballa directamente co alumnado para restaurar o benestar emocional e evitar que os conflitos se agraven.
O alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, destacou que investir na infancia e na adolescencia é investir no futuro da vila. Segundo o rexedor, a convivencia nas aulas é fundamental para o desenvolvemento persoal e académico, e esta ampliación reflicte o compromiso firme do goberno local por ofrecer recursos profesionais e próximos ás necesidades reais da comunidade educativa.
O servizo estará dispoñible ata decembro de 2026. Para máis información, as persoas interesadas poden contactar coa Oficina Municipal de Información Xuvenil (OMIX) chamando ao teléfono 986 369 746.