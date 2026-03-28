Participación infantil
«D.N.I.»: identidade salcedense
Galicia é, dende hai décadas, unha das comunidades autónomas máis afectadas polo avellentamento demográfico de toda Europa. Con todo, no sur da provincia de Pontevedra, atópase un verdadeiro oasis poboacional que racha con todas as estatísticas rexionais.
Falamos de Salceda de Caselas, recoñecido estatisticamente como o municipio galego coa maior taxa de poboación moza. Esta singularidade non é só un motivo de orgullo local, senón que supón unha enorme responsabilidade para as administracións públicas á hora de xestionar os recursos e deseñar o futuro da vila.
Consciente deste reto e do seu enorme potencial, o Concello de Salceda de Caselas vén de dar un paso definitivo cara á participación cidadá real.
O goberno local anunciou a posta en marcha do seu novo grupo de participación infantil e adolescente, un proxecto innovador bautizado co nome de «DNI: Departamento de Novas Ideas»; que busca institucionalizar a voz dos menores na administración pública.
O DNI
Este ambicioso proxecto nace cun obxectivo claro e irrenunciable: garantir que as decisións municipais non se tomen nunca máis de costas á xuventude, senón contando de xeito activo coa súa visión e a súa creatividade. Tradicionalmente, as políticas dirixidas á mocidade foron deseñadas dende unha perspectiva exclusivamente adulta, moitas veces afastada das verdadeiras necesidades das novas xeracións. O DNI chega para rachar con este paradigma establecendo unha ponte de diálogo directo.
O funcionamento do Departamento de Novas Ideas afastarase de ser un mero órgano consultivo sen capacidade de influencia.
Concibiuse como un ente de traballo cuxas propostas terán un impacto directo en distintas estratexias do concello. As áreas nas que os participantes influirán inclúen deportes, cultura, parques e xardíns, festexos ou igualdade.
A creación deste Departamento de Novas Ideas enmárcase dentro dunha estratexia moito máis ampla e a longo prazo de protección dos dereitos dos menores no municipio. Neste sentido, o Concello vén de acadar un fito organizativo e social fundamental ao asinar un acordo de compromiso con UNICEF Comité Español. Esta alianza coa principal axencia das Nacións Unidas para a infancia supón o primeiro e indispensable paso para presentar de xeito oficial a candidatura de Salceda de Caselas para obter o prestixioso selo de «Cidade Amiga da Infancia».
Cidade Amiga da Infancia
O recoñecemento de «Cidade Amiga da Infancia» é unha distinción internacional que premia a aqueles gobernos locais que sitúan os dereitos da infancia e a adolescencia no centro da súa axenda política. Garante a promoción de contornas seguras, inclusivas e cheas de oportunidades para os máis novos, o que supón unha validación internacional do modelo de convivencia de Salceda.
Plan Municipal de Infancia
No marco deste esixente proceso, o Goberno local atópase actualmente na fase de ultimar un diagnóstico da situación da infancia e xuventude no municipio. Este estudo constitúe un proceso aberto e dinámico no que xa colaboraron e aportaron as súas visións centos de mozos e mozas .
Os resultados extraídos deste estudo servirán como base para a elaboración do I Plan Municipal de Infancia de Salceda de Caselas. Trátase dun documento reitor que marcará a folla de ruta das políticas de mocidade para os vindeiros anos.
A implicación temperá nas dinámicas de goberno ten, ademais, un profundo impacto pedagóxico. Ao participar activamente no deseño de políticas locais, os máis novos adquiren competencias cidadás de altísimo valor. Aprenden a debater, a respectar opinións contrarias e a entender as limitacións orzamentarias dunha administración pública.
Éxito de Participación
A resposta da mocidade salcedense á convocatoria do DNI superou con creces as expectativas máis optimistas do propio goberno local. Na actualidade, o grupo de participación xa conta con máis de 60 menores involucrados en cada unha das súas dúas sesións de traballo. Este foro consolidouse xa como un espazo dinámico, un laboratorio de ideas onde as propostas e actividades de mellora urbana non deixan de medrar semana tras semana.
A alcaldesa de Salceda de Caselas, Loli Castiñeira, quixo poñer en valor o inmenso esforzo colectivo que supón este avance. Durante a presentación da iniciativa, a rexedora subliñou a importancia desta estratexia para o desenvolvemento da vila.
«Para o noso goberno é fundamental escoitar as demandas da infancia e xuventude, así como as das súas familias», declarou Castiñeira. «Somos un pobo vivo e respectuoso coa diversidade e, precisamente por iso, debemos ter presentes as súas opinións para a toma de decisións. Queremos que os nosos mozos e mozas sintan que Salceda é un proxecto construído tamén por eles».
