Educación
Covelo celebra a Poesía cun espectáculo oral
O evento reuniu a alumnado e veciñanza nunha xornada onde a palabra foi a grande protagonista
A maxia da literatura e da tradición oral tomou o Auditorio Municipal de Covelo nunha xornada deseñada para conmemorar o Día da Poesía. O Concello organizou unha actividade cultural moi especial que logrou reunir nun mesmo espazo ao alumnado do CEIP Antonio Blanco Rodríguez e a público xeral. Esta mestura interxeracional creou un ambiente participativo e enriquecedor, demostrando que as artes escénicas teñen o poder de unir á comunidade educativa coa veciñanza.
O evento principal, que deu comezo ás 12:30 horas, tivo como protagonista o aclamado espectáculo Viaxes e cancións dos Ratos de Lonxedetodo. Esta proposta artística destacou pola súa grande sensibilidade, combinando á perfección a música en directo, a narración oral e a declamación. Durante a sesión, os asistentes tiveron a oportunidade de gozar dunha coidada selección literaria que incluíu o recitado de poemas de voces tan recoñecidas como Gloria Fuertes, Manuel María e Antonio García Teijeiro. Estes versos foron maridados coa interpretación de pezas musicais baseadas no álbum ilustrado homónimo.
Un dos momentos máis emotivos da cita chegou coa narración do clásico conto «Frederick», do recoñecido autor Leo Lionni. Esta tenra historia serviu como fío condutor para poñer en valor a vital importancia da palabra, da creatividade e da imaxinación nas nosas vidas.
A iniciativa recibiu unha excelente acollida por parte dos asistentes, que valoraron positivamente a capacidade do evento para achegar a poesía á cativada e ás familias dun xeito lúdico, accesible e enriquecedor.
