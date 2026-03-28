Competición
A Cañiza estréase hoxe como capital estatal do Skate Cross
O municipio acolle esta fin de semana o Campionato de España de Team Cross
A Cañiza estrea esta fin de semana a súa primeira gran cita co SkateCross, acollendo a 1ª edición do Campionato de España de Team Cross, a Copa de España e a Liga Nacional desta disciplina. As competicións desenvolveranse hoxe e mañá, 28 e 29 de marzo no Skate Park municipal.
A presentación oficial do evento celebrouse no propio recinto deportivo e contou coa presenza do alcalde da Cañiza, Luis Piña; a presidenta da Federación Galega de Patinaxe e membro da directiva da Federación Española, Mª Jesús Vázquez; e a presidenta do club organizador «Meiga Rodas», Malena Gómez. A cita, promovida pola Federación Española de Patinaxe e pola Federación Galega, está organizada polo club ourensán Meiga Rodas e conta coa colaboración do Concello da Cañiza.
Esta proba situará ao municipio como unha das sedes oficiais do calendario estatal de Inline Freestyle 2026. Ademais do Campionato de España de Team Cross, celebrarase a segunda proba puntuable da Copa de España e da Liga Nacional de SkateCross, que se disputan conxuntamente ao longo da tempada.
O SkateCross é unha modalidade en pleno auxe que combina a velocidade e a habilidade técnica dos patinadores nun circuíto con obstáculos, curvas e zonas de sprint. As probas inclúen fases contrarreloxo e eliminatorias ata chegar ás finais, ofrecendo un formato dinámico e espectacular para o público. O programa da fin de semana inclúe carreiras individuais de Skate Cross e relevos por equipos na modalidade de Team Cross.
Competirán deportistas de diferentes categorías (Sub-13, Sub-16, Sub-19 e sénior) tanto masculinas como femininas. Cada proba outorgará puntuacións válidas para as clasificacións da Copa de España e da Liga Nacional.
O Skate Park da Cañiza, situado na rúa Silleda, conta con máis de 3.300 metros cadrados e reúne zonas de street, bowl e pump track, o que lle permite acoller eventos de alto nivel. «Esta competición supón un impulso deportivo, económico e turístico para o municipio», destacou o alcalde Luis Piña.
