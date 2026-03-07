Flora
Voluntariado veciñal combate as especies invasoras en Salceda
Dúas xornadas en San Xurxo e no río Landres mobilizaron ao pobo para recuperar o monte autóctono
Co remate dun febreiro marcado pola choiva, a chegada de marzo trouxo a primeira tregua meteorolóxica e tamén unha nova mobilización ambiental en Salceda de Caselas. Numerosa veciñanza participou en dúas xornadas de voluntariado dedicadas á erradicación de especies invasoras, impulsadas pola Comunidade de Montes de San Xurxo e pola asociación Treze Catorze.
A primeira das accións tivo lugar o sábado 28 de febreiro no monte comunal de San Xurxo e foi guiada polo axente forestal Carlos Covelo. O traballo centrouse na vaguada do río Bacón e nas inmediacións da área recreativa das Conforcadas, onde se realizou un desbroce guiado de especies invasoras como Acacia melanoxylon, Eucalyptus e Robinia pseudoacacia. Co material retirado, construíronse faixas de contención para evitar a erosión e consolidar o terreo. O obxectivo final é crear zonas cortalumes e avanzar na restauración do monte autóctono, evitando o uso de produtos químicos.
O domingo 1 de marzo, a actividade trasladouse á ribeira do río Landres, na contorna do antigo matadoiro. Alí, baixo a organización de Treze Catorze e coa participación dos axentes de medio rural Ricardo da Silva, Carla Pérez e o propio Covelo, realizouse a eliminación manual da Tradescantia sp., unha especie moi presente na zona. Ademais, plantáronse catro freixos (Fraxinus excelsior) tanto na zona custodiada pola asociación como na senda do río.
Estas accións forman parte dun plan para reducir as franxas de especies invasoras e recuperar a vexetación autóctona.
