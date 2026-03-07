Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
instagramlinkedin

Flora

Voluntariado veciñal combate as especies invasoras en Salceda

Dúas xornadas en San Xurxo e no río Landres mobilizaron ao pobo para recuperar o monte autóctono

Participantes nunha das sesións de retirada de invasoras. | // D.P.

Participantes nunha das sesións de retirada de invasoras. | // D.P.

D. P.

[Salceda]

Co remate dun febreiro marcado pola choiva, a chegada de marzo trouxo a primeira tregua meteorolóxica e tamén unha nova mobilización ambiental en Salceda de Caselas. Numerosa veciñanza participou en dúas xornadas de voluntariado dedicadas á erradicación de especies invasoras, impulsadas pola Comunidade de Montes de San Xurxo e pola asociación Treze Catorze.

A primeira das accións tivo lugar o sábado 28 de febreiro no monte comunal de San Xurxo e foi guiada polo axente forestal Carlos Covelo. O traballo centrouse na vaguada do río Bacón e nas inmediacións da área recreativa das Conforcadas, onde se realizou un desbroce guiado de especies invasoras como Acacia melanoxylon, Eucalyptus e Robinia pseudoacacia. Co material retirado, construíronse faixas de contención para evitar a erosión e consolidar o terreo. O obxectivo final é crear zonas cortalumes e avanzar na restauración do monte autóctono, evitando o uso de produtos químicos.

O domingo 1 de marzo, a actividade trasladouse á ribeira do río Landres, na contorna do antigo matadoiro. Alí, baixo a organización de Treze Catorze e coa participación dos axentes de medio rural Ricardo da Silva, Carla Pérez e o propio Covelo, realizouse a eliminación manual da Tradescantia sp., unha especie moi presente na zona. Ademais, plantáronse catro freixos (Fraxinus excelsior) tanto na zona custodiada pola asociación como na senda do río.

Noticias relacionadas

Estas accións forman parte dun plan para reducir as franxas de especies invasoras e recuperar a vexetación autóctona.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents