Flores
Vedra e Salceda de Caselas irmándanse pola camelia
Os concellos formalizaron o seu vínculo no marco das XXX Xornadas Arredor da Camelia de Vedra
Salceda de Caselas e Vedra formalizaron o pasado 22 de febreiro o seu irmandamento nun acto institucional celebrado no marco das XXX Xornadas Arredor da Camelia de Vedra, un evento de referencia cultural e botánica que pon en valor unha das flores máis emblemáticas de Galicia.
A cerimonia desenvolveuse nun ambiente de confraternidade e simbolismo, reforzando os lazos históricos, culturais e sociais entre ambas as localidades. A camelia, elemento identitario común a ambos os territorios, converteuse no eixo central deste encontro, que serviu tamén para subliñar o compromiso compartido coa conservación do patrimonio natural e coa promoción dun turismo sostible.
No acto tomaron a palabra a conselleira de Vivenda e Planificación de Estruturas, María Martínez; o alcalde de Vedra, Carlos Martínez; e o concelleiro de Axenda Ecolóxica e Turismo de Salceda de Caselas, Marcos Troncoso. Os tres coincidiron en salientar a importancia deste irmandamento como punto de partida para futuras colaboracións institucionais en ámbitos como a cultura, o turismo, a igualdade e a dinamización social, sempre desde o respecto polo medio ambiente e o patrimonio común.
As XXX Xornadas Arredor da Camelia ofreceron un amplo programa de actividades que incluíu exposicións florais, visitas guiadas, charlas divulgativas e actos culturais, atraendo a numeroso público.
Próximas citas
O irmandamento terá continuidade o próximo 14 de marzo, cando se inauguren as XVII Xornadas da Camelia de Salceda de Caselas. Para a ocasión, unha expedición de veciños e veciñas de Vedra desprazarase ata Salceda, completando así o círculo simbólico deste vínculo e achegándose ao patrimonio, á natureza e á gastronomía salcedense.
Con este paso, ambos os concellos buscan apostar pola cooperación institucional e pola camelia como símbolo de unión, identidade e futuro compartido no territorio. O que a camelia uniu, que non o separe ninguén.
