Espiritualidade
Tomiño impulsa o Camiño da Nosa Señora do Norte
O pleno municipal aproba solicitar a inclusión desta ruta no Itinerario Cultural de Interese Autonómico
O Concello de Tomiño deu un paso decisivo para consolidar o valor histórico e patrimonial do Camiño da Nosa Señora do Norte. O Pleno aprobou por unanimidade impulsar o apoio institucional á súa inclusión no Itinerario Cultural de Interese Autonómico, condición indispensable para que no futuro poida ser oficialmente recoñecido como un novo Camiño de Santiago.
A alcaldesa tomiñesa, Sandra González, destacou que esta iniciativa «supón recoñecer oficialmente o enorme valor histórico e patrimonial dunha ruta que forma parte da nosa identidade e das relacións históricas coa veciñanza portuguesa». Engadiu que esta declaración «é un paso imprescindible para garantir a súa protección, difusión e posta en valor como recurso cultural e de desenvolvemento sostible para o noso territorio».
O acordo aprobado reafirma o compromiso do Concello coa recuperación e protección da variante histórica, apoia a súa tramitación como Itinerario Cultural e insta á Xunta de Galicia a ter en conta esta ruta nos procesos de recoñecemento previstos. Ademais, comprométese a manter a colaboración institucional coas entidades e administracións implicadas.
Un traballo de anos
Desde o ano 2022, o Concello está inmerso nun proceso continuo de investigación e recuperación desta variante histórica, documentada desde 1295 grazas ao labor do arquitecto e investigador Antonio Soliño. Os estudos realizados sitúan o Camiño da Nosa Señora do Norte como un testemuño de gran relevancia das relacións históricas, culturais e espirituais entre Galicia e Portugal, converténdoo nun elemento patrimonial de especial valor para a comarca.
«O Camiño foi, historicamente, unha vía de conexión entre pobos e culturas. Recuperalo supón tamén reafirmar a nosa identidade común e construír novas oportunidades para o futuro», explicou González.
Colaboración institucional
O Concello mantén desde hai máis dun ano un diálogo constante coa Xunta de Galicia para avanzar neste proceso. En xaneiro de 2025 celebrouse unha primeira reunión coa anterior directora xeral de Patrimonio Cultural, e en decembro dese mesmo ano tivo lugar outro encontro co actual responsable da área. Nestas xuntanzas abordouse a encaixe da ruta dentro da nova figura de recoñecemento como Itinerario Cultural de Interese Autonómico, prevista pola administración autonómica a partir de 2026.
O goberno local confía en que este recoñecemento oficial se traduza, a medio prazo, na inclusión da ruta dentro da rede de itinerarios xacobeos, abrindo unha nova etapa para o turismo cultural e a conservación do patrimonio en Tomiño e no Baixo Miño.
