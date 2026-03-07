Programación
Tomiño homenaxea ás mulleres referentes
A vila acolle un amplo programa polo 8M con actividades que poñen o foco na memoria, a educación e o recoñecemento
Marzo convértese en Tomiño nun mes dedicado á igualdade e ao recoñecemento das mulleres que abriron camiño. O Concello puxo en marcha unha programación especial polo 8M, Día Internacional da Muller, con accións que abarcan desde homenaxes e exposicións ata obradoiros, contacontos e actividades escolares.
A alcaldesa, Sandra González, destacou que marzo «é unha oportunidade para poñer en valor o traballo das mulleres referentes e avanzar cara a unha sociedade máis xusta e igualitaria», apostando por «construír igualdade con accións concretas, con memoria e con educación».
O ciclo «Mulleres Referentes» abriu o programa no Espazo Isaura Gómez, con actos dedicados a figuras clave como Isaura Gómez, celebrado onte, ou a científica Aída Fernández Díaz, o día 18. Tamén haberá unha mesa redonda o 27 de marzo con mulleres do ámbito político para reflexionar sobre o papel feminino na toma de decisións.
As actividades inclúen o ciclo «Construíndo igualdade», con obradoiros como «Historias de tea», centrado na creación colectiva e na visibilización da muller na arte, e o contacontos infantil Vamos ao recreo, hoxe ás 12 no Espazo Isaura Gómez.
Ademais, haberá talleres sobre benestar dixital e autocoidado con perspectiva de xénero, así como sesións educativas nos centros escolares para fomentar a autoestima e as relacións saudables entre a mocidade.
