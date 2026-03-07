+xuventude
Reunión informativa para a mocidade de Covelo
O encontro celebrouse no Auditorio Municipal, cunha ampla participación
A mocidade de Covelo, de entre 16 e 35 anos, participou este xoves nun encontro informativo organizado polo Concello e celebrado no Auditorio Municipal.
A cita serviu para presentar os novos obradoiros do programa «Xuventude a Máis», impulsado pola Deputación de Pontevedra, así como as axudas do programa +XUVENTUDE 2026, destinadas a apoiar iniciativas xuvenís de interese social.
Durante a sesión, o persoal técnico da Deputación explicou ao detalle as convocatorias e respondeu ás consultas das persoas asistentes. O Concello destacou a boa acollida desta actividade, concibida tamén como un espazo de escoita activa para recoller inquedanzas e propostas da mocidade local.
Nesta edición, a programación inclúe un obradoiro de saúde mental e autocoidados, un curso de DJ, outro de edición de vídeo e fotografía e unha formación en adestramento canino. Segundo indicou o Concello, o obxectivo é ofrecer alternativas de lecer saudable que fomenten a creatividade, a participación social e o desenvolvemento persoal da xuventude covelense.
