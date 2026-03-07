Redondela reivindica a «Palabra de Muller»
día internacional da muller
O Concello de Redondela conmemora o 8 de Marzo, Día Internacional da Muller, baixo o lema «Palabra de Muller», co que a Concellería de Igualdade deseñou unha axenda transversal que busca dar voz e visibilidade ás mulleres nas letras, a ciencia, o activismo e as artes. Esta proposta non só pretende ser un espazo de celebración, senón tamén de reflexión profunda sobre o papel que as mulleres desempeñan na nosa sociedade, moitas veces dende a sombra, e a necesidade de poñer en valor as súas achegas.
A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, foi a encargada de presentar os actos, acompañada pola concelleira de Igualdade, Iria Vilaboa, e a concelleira de Cultura, Rita Pérez. Na rolda de prensa tamén estiveron presentes algunhas das mulleres que serán protagonistas nesta edición, como a actriz Arantxa Treus, a docente Almudena Suárez, a pediatra Pilar Martínez e a contacontos Olga Cuervo. Durante a súa intervención, a rexedora destacou o enfoque desta campaña: «Este ano queremos poñer o foco na palabra como ferramenta de transformación e empoderamento. A palabra é o medio a través do cal construímos o noso pensamento, reivindicamos os nosos dereitos e compartimos as nosas experiencias».
Pola súa banda, a concelleira de Igualdade, Iria Vilaboa, quixo facer especial fincapé no papel central das VI Xornadas Gemma Pereira Otero, que se consolidan como o espazo principal de debate desta programación e que terán lugar os venres 6 e 13 de marzo. Estas xornadas, dixo Vilaboa, «son unha oportunidade para escoitar mulleres referentes en diferentes eidos, que nos van achegar as súas visións sobre os retos aos que nos enfrontamos no camiño cara á igualdade».
O venres 13 de marzo terá lugar a segunda mesa redonda, titulada «Mulleres Invisibilizadas». Este faladoiro porá o foco naquelas mulleres cuxo labor fundamental pasa moitas veces desapercibido. Contará coas intervencións de Pilar Martínez, médica pediatra e fundadora da organización non gobernamental «Da Man»; María José Rodríguez, xefa da Unidade de Violencia Contra a Muller da Subdelegación do Goberno en Pontevedra; Enma Torres, decana da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da Universidade de Vigo; e Almudena Suárez, profesora no Instituto de Ensino Secundario Mendiño e primeira muller segrar autorizada pola Diocese de Tui-Vigo para dirixir a Celebración da Palabra. As súas experiencias e traxectorias servirán para ilustrar as diversas frontes nas que as mulleres traballan por unha sociedade máis xusta.
O domingo 8 de marzo, data na que se conmemora o Día Internacional da Muller, o Multiusos da Xunqueira acollerá a representación do monólogo cómico «Meigags». Esta obra, protagonizada polas coñecidas actrices Arantxa Treus e Jazmín Abuín, promete arrincar gargalladas ao tempo que fai unha aguda crítica social dende unha perspectiva feminista, demostrando que o humor tamén é unha poderosa ferramenta de concienciación.
Ao día seguinte, o luns 9 de marzo, trasladaranse os actos ao exterior, concretamente á Praza do Concello. Alí terá lugar o acto institucional central da conmemoración, que estará marcado pola lectura da Declaración Institucional. A encargada de darlle voz a este manifesto será a recoñecida actriz redondelá Olga Cuervo, cuxa traxectoria e compromiso coa cultura local a converten na persoa idónea para esta responsabilidade.
Continuando coa programación, o martes 10 de marzo inaugurarase unha das propostas máis participativas deste ano: a exposición «Palabra de Muller». Esta mostra, que se instalará no Multiusos da Xunqueira, recollerá mensaxes e reflexións creadas especificamente para a ocasión por alumnos e alumnas dos centros de ensino, usuarios e usuarias dos centros de día, e membros de diversos colectivos e asociacións do municipio. «Trátase de involucrar a todos e todas neste Día Internacional da Muller», explicou Iria Vilaboa durante a presentación. «Por iso abrimos a mostra colectiva a toda a sociedade, para que escriban a palabra que represente o que significa ser muller hoxe en día». O obxectivo final desta iniciativa é dobre: por unha banda, dar voz ás mulleres de todas as idades e condicións para que compartan as súas experiencias; e por outra, «converter esa palabra nun símbolo colectivo que visibilice a diversidade, a loita diaria e os avances que se foron logrando cara á igualdade real», engadiu a concelleira.
O venres 20 de marzo, o contacontos «Elas tamén contan» achegarase á parroquia de Chapela da man, novamente, da polifacética Olga Cuervo. A través de historias e relatos adaptados ás súas idades, os nenos e nenas asistentes poderán descubrir referentes femininos positivos e valores de respecto e equidade.
Todas as actividades incluídas no programa «Palabra de Muller» contan con entrada de balde ata completar a capacidade dos recintos.
