Cativada
O Rosal avanza para ser Cidade Amiga da Infancia
O Concello prepara a súa candidatura ao selo de UNICEF tras unha nova reunión da Mesa da Infancia
O Rosal reuniu recentemente a súa Mesa da Infancia para facer un seguimento do Plan Municipal e avanzar na preparación da candidatura rosaleira ao selo Cidade Amiga da Infancia, un recoñecemento que outorga UNICEF aos municipios que traballan activamente na defensa e promoción dos dereitos da poboación máis nova.
Na sesión participaron técnicos municipais e membros da corporación local, que revisaron as actuacións desenvolvidas ata o momento e definiron as novas ferramentas coas que reforzar a estratexia municipal en materia de participación infantil, benestar e escoita activa da mocidade. Ademais, o encontro serviu para recompilar información e documentación necesaria de cara á presentación oficial da candidatura, prevista para mediados deste ano.
A alcaldesa do Rosal, Ánxela Fernández Callís, destacou a relevancia deste proceso como «unha aposta de presente e de futuro para o municipio». Segundo explicou, o obxectivo é «consolidar políticas públicas que sitúen ás nenas, nenos e adolescentes no centro das decisións municipais». Fernández Callís subliñou tamén que a candidatura ao selo de UNICEF «é un paso máis no compromiso do Concello coa participación e coa garantía dos dereitos da infancia».
Pola súa banda, a concelleira de Benestar Social, Beatriz Rodríguez, puxo en valor o traballo técnico e coordinado que se vén realizando nos últimos meses. «Esta mesa permítenos facer un seguimento real do plan, identificar melloras e impulsar accións novas que reforcen a participación e o benestar da infancia no noso concello», recalcou.
Unha vez presentada a candidatura, o Concello agarda coñecer este mesmo ano a resolución de UNICEF, que determinará se O Rosal logra finalmente incorporarse á rede de Cidades Amigas da Infancia, un selo que recoñece o esforzo dos municipios por facer dos seus espazos lugares máis respectuosos, participativos e inclusivos para todos os menores.
