Comercio
O Porriño énchese de vida con «Merca na Rúa»
O evento, organizado por ACIPOR, converte o centro da vila nun gran escaparate ao aire libre para apoiar o comercio local
O Porriño vive esta fin de semana unha nova edición da Feira de Oportunidades «Merca na Rúa», que chega xa á súa XXXIII convocatoria consolidada como unha das citas comerciais máis destacadas da comarca. A iniciativa, organizada pola Asociación de Comerciantes e Industriais do Porriño (ACIPOR) coa colaboración do Concello, desenvólvese os días 6 e 7 de marzo na zona peonil, en horario continuo de 10:00 a 21:00 horas.
Durante dúas xornadas, numerosos establecementos locais saen á rúa para ofrecer aos veciños e visitantes descontos especiais, produtos de tempada e auténticas gangas. O formato, que transforma as rúas do centro nun gran espazo comercial ao aire libre, contribúe a dinamizar a economía local e a reforzar o comercio de proximidade.
Ademais da actividade comercial, a feira conta cun programa de lecer pensado para as familias. Os máis pequenos desfrutan de inchables o venres pola tarde e durante toda a xornada do sábado, así como de obradoiros infantís en horario de 17:00 a 19:00 horas ambos días.
O alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, subliñou que «Merca na Rúa permite fortalecer o comercio local, xerar movemento económico e converter o centro urbano nun espazo dinámico e atractivo». Lembrou tamén que o Concello continuará apoiando accións que contribúan á promoción e consolidación deste sector esencial para o municipio.
A feira está cofinanciada pola Xunta de Galicia a través da liña de apoio ao comercio galego e forma parte da estratexia municipal de impulso ao desenvolvemento económico e á vida social do Porriño.
