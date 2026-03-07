Anos 50
O Arquivo de Redondela recupera imaxes icónicas
A familia de Castor López cede 15 fotografías que amosan a vida cotiá e os oficios da vila
O Arquivo Municipal Audiovisual de Redondela continúa a medrar grazas ás achegas da veciñanza. Nesta ocasión, Sinda López, veciña da localidade, doou 15 fotografías pertencentes á súa colección familiar que retratan diferentes momentos da historia recente da vila. As imaxes, obra do seu pai, Castor López, quen foi garda municipal entre as décadas de 1950 e 1970, captan escenas que hoxe forman parte da memoria colectiva redondelá.
Entre as instantáneas destacan a policía municipal posando de gala na zona de Vilavella, a histórica nevada de 1963 ou retratos de oficios tradicionais como zapateiros traballando no taller. Tamén se recollen celebracións populares, como a festa dos Maios, e momentos de lecer da veciñanza, con nenos e nenas posando nunha merenda ou paseando polas rúas da vila.
O Arquivo Municipal dixitalizou todo o material, que xa está dispoñible tanto en soporte físico nas dependencias municipais como en versión dixital a través das redes sociais do Arquivo. A propietaria recibiu as fotografías orixinais de volta, xunto cun dispositivo cunha copia dixital das mesmas, o que garante tanto a conservación do patrimonio como o acceso público á memoria local.
Con esta incorporación, o fondo audiovisual municipal acada xa as 75.016 fotografías cedidas pola veciñanza, incluídas as pertencentes ao Fondo Fotsca, e suma ademais unhas 3.400 imaxes do propio Concello.
A alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, agradeceu o xesto de Sinda López e convidou á cidadanía a seguir este exemplo: «Animo a toda a veciñanza, especialmente ás parroquias, a achegar fotografías antigas de tradicións, oficios e celebracións para seguir ampliando o noso arquivo audiovisual e preservar a historia común de Redondela».
