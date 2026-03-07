Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente PróximoSubida Salarial UrgenciasCierra López MoraAVE Lisboa-VigoPrecios Eclipse de SolCelta-Real MadridSorteo Exclusivo Suscriptores
Concertos

Nigrán pecha o II Ciclo de Música Clásica con «Proxecto Magnard»

O quinteto de vento e piano finalizará o ciclo hoxe no Auditorio Municipal

Integrantes de Proxecto Magnard. Sobre estas liñas Laura Lorenzo, Virginia Lis, Celia Olivares e María García . Á esquerda, Brais González | // D.P.

Integrantes de Proxecto Magnard. Sobre estas liñas Laura Lorenzo, Virginia Lis, Celia Olivares e María García . Á esquerda, Brais González | // D.P.

D. P.

[Nigrán]

O Concello de Nigrán despide hoxe a segunda edición do seu «Ciclo de Música Clásica». O peche correrá a cargo de «Proxecto Magnard», unha prometedora formación nacida en 2025 cuxa actuación comezará ás 20:00 horas no Auditorio Municipal, con entrada libre ata completar a capacidade do recinto.

Nigrán pecha o II Ciclo de Música Clásica con «Proxecto Magnard»

Nigrán pecha o II Ciclo de Música Clásica con «Proxecto Magnard»

Esta cita pon o punto final a unha iniciativa que ao longo da súa programación reuniu en Nigrán tanto a recoñecidos artistas internacionais como a mocidade e talentos locais, co obxectivo de achegar de balde á cidadanía experiencias artísticas de calidade, caracterizadas pola sensibilidade e a alta calidade das prpostas musicais presentadas.

Proxecto Magnard

«Proxecto Magnard» preséntase como un quinteto inusual e cativador. Está integrado por Laura Lorenzo na frauta, Virginia Lis ao clarinete, Celia Olivares no óboe, María García co fagot e Brais González fronte ao piano.

A xénese deste grupo xurdiu o pasado ano tras coincidir os músicos nos atrís da Orquestra Vigo 430 e do ensemble Kasperverk. Froito deste encontro, decidiron unir esforzos cun claro obxectivo: reivindicar e dar visibilidade á apaixonante música de cámara composta especificamente para instrumentos de vento e piano.

A proposta deste sábado convida ao público a unha fascinante viaxe sonora e temporal ata o país veciño. O concerto centrarase na Francia de mediados do século XVIII, unha época na que os instrumentos de vento madeira viviron unha etapa de máximo esplendor artístico.

O Conservatorio de París xogou un papel crucial neste florecemento, formando solistas dun gran virtuosismo e fomentando a creación dun repertorio especializado. Naquel contexto, destacados compositores descubriron nos singulares timbres da frauta, o clarinete, o óboe e o fagot un universo inexplorado de posibilidades expresivas.

Espírito francés

A escolla do nome do quinteto non é casual. «Proxecto Magnard» procura pór en valor e homenaxear a figura e a obra do compositor francés Albéric Magnard, cuxas creacións constitúen o eixo fundamental do programa que a formación ofrecerá ao público de Nigrán.

O recital suporá un percorrido excepcional que abranguerá máis de cincuenta anos de historia da música gala escrita orixinalmente para vento madeira e piano.

Repertorio

O programa deseñado pola agrupación conxuga distintas estéticas, atmosferas e sensacións. Comezará explorando as vibrantes composicións de Jean Françaix para avanzar cara á espectacularidade e brillantez características de Camille Saint-Saëns. Na recta final, as espectadoras e espectadores poderán gozar da inconfundible lixeireza neoclásica do mestre Francis Poulenc e, como clímax da velada, as pezas do propio Albéric Magnard que dan nome e sentido ao proxecto.

A expectación ante o peche deste segundo ciclo é máxima no municipio, pois prevese que a presenza do conxunto brinde unha interpretación memorable, enchendo de evocadoras paisaxes sonoras o auditorio nigranés.

Un remate inigualable para unha proposta cultural que xa se afianzou como referente na comarca, apostando pola divulgación musical en vivo cun repertorio tan coidado como sorprendente.

