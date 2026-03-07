Igualdade
Nigrán implícase co 8-M cun mes de cultura e reivindicación
As actividades inclúen danza, cinema, teatro, un escape-room e talleres de educación sexual
O Concello de Nigrán aposta por un Día Internacional da Muller máis alá do 8 de marzo.
Este ano, o municipio decidiu elaborar unha ampla e variada programación que se estenderá ao longo de todo o mes, combinando cultura, ocio e educación para promover a igualdade de xénero e o empoderamento feminino. A iniciativa, impulsada desde a Concellería de Igualdade e o Centro de Información á Muller (CIM), co apoio da Deputación de Pontevedra e o Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero, busca implicar a toda a cidadanía nesta necesaria reivindicación.
As actividades deron o pistoletazo de saída esta mesma semana cunha proposta de movemento e expresión: catro obradoiros gratuítos de danza impartidos por Husling Danze no Pavillón Municipal. Esta iniciativa buscou conectar co corpo e liberar tensións, creando un espazo de encontro e sororidade. A carón do baile, a carteleira cultural arrancou con forza coa proxección da película Prefiro condenarme, dirixida pola recoñecida cineasta galega Margarita Ledo, unha obra que afonda nas complexidades da historia recente desde unha perspectiva de xénero.
Hoxe
A programación continúa con forza na xornada de hoxe cunha actividade innovadora e lúdica. Panxón convértese no escenario dun escape-room bautizado como «Corresponsabilidade, un reto compartido», que abre as súas portas a partir das 11:00 horas. Esta iniciativa busca concienciar de xeito divertido e participativo sobre a importancia da repartición equitativa das tarefas domésticas e de coidados, un dos grandes cabalos de batalla do feminismo actual.
Para este domingo, 8 de marzo, data central da reivindicación, o Concello de Nigrán fai un chamamento á mobilización cidadá. A corporación municipal anima á veciñanza a unirse á xa tradicional marcha conxunta do Val Miñor. A columna nigranesa sairá ás 11:30 horas desde a Praza do Concello, co obxectivo de confluír ás 12:00 horas cos manifestantes procedentes de Baiona e Gondomar na rotonda da Ramallosa, nunha demostración de unidade comarcal pola igualdade.
Para pechar a xornada reivindicativa, a cita será coas artes escénicas. Ás 19:00 horas, o Auditorio Municipal acollerá a representación da obra Ao mellor postor, da compañía Trémola Teatro. Esta peza expón unha sátira mordaz na que se utiliza a metáfora dunha poxa para denunciar abertamente a cosificación do corpo da muller e a violencia de xénero. A través do emprego intelixente do humor negro e da ironía, a obra visibiliza as nocivas dinámicas de poder e abuso que persisten na sociedade. A proposta teatral busca confrontar ao público coa urxente necesidade de derrubar estereotipos preconcibidos, reivindicar con firmeza a dignidade feminina e sumar forzas na loita pola igualdade real. A entrada a este espectáculo será de balde ata completar a cabida.
O cinema continuará tendo un peso específico nesta programación mensual. O vindeiro xoves 12 de marzo, ás 19:00 horas, o Cine Municipal da Ramallosa proxectará a aclamada cinta Siempre nos quedará mañana, dirixida por Paola Cortellesi. A película sitúanos na Roma da posguerra e céntrase en Delia, unha muller atrapada nun matrimonio violento e abafante, e nai de tres fillos. A protagonista eríxese como símbolo de miles de mulleres que, invisibilizadas nunha contorna fondamente patriarcal, rexeitan a resignación e loitan con enorme valentía para forxar un futuro máis xusto e libre. Ao igual que a obra de teatro, o acceso será de balde ata completar a cabida.
A programación deseñada desde a Concellería de Igualdade pechará os seus actos centrais o luns 23 de marzo cunha nova sesión do ciclo «Café en igualdade» O encontro, que fomenta o diálogo e a reflexión colectiva nun ambiente distendido, celebrarase a partir das 17:30 horas no establecemento «O Cafeciño» da Ramallosa. Nesta cuarta edición, os asistentes abordarán un tema crucial: as persistentes dificultades para acadar a conciliación da vida laboral, persoal e familiar, así como a necesidade de promover unha verdadeira corresponsabilidade nos fogares.
Co obxectivo de educar na igualdade e no respecto desde idades temperás programáronse obradoiros específicos de educación afectivo-sexual impartidos por persoal especialista. No caso do alumnado de Primaria, a estratexia basearase no xogo como ferramenta para fomentar unha imaxe positiva e saudable do propio corpo. Pola súa banda, a intervención nos institutos de Educación Secundaria afondarase nos diferentes tipos de vínculos que establecemos, a vital importancia de construír relacións baseadas na confianza mutua, e o concepto de intimidade progresiva.
