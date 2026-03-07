Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sendeirismo

Nigrán convida a descubrir os seus miradoiros o 15 de marzo

A actividade, de dificultade media-alta e con prazas limitadas, inclúe traslado en autobús desde o Concello

Un dos miradoiros da ruta, os pulmóns de Chandebrito. | // ALBA VILLAR

D. P.

[Nigrán]

O Concello de Nigrán abrirá o luns 9 de marzo o prazo de inscrición para participar no «Roteiro cinco miradoiros», unha andaina que se celebrará o domingo 15 e que permitirá descubrir algunhas das mellores panorámicas do municipio. A actividade, de balde e cun nivel de dificultade media-alta, está limitada a 35 participantes, que se cubrirán por rigorosa orde de inscrición.

As persoas interesadas poderán apuntarse ata o xoves 12 de marzo na Oficina de Información Cidadá, a través do correo atencioncidada@nigran.org ou chamando ao teléfono 986 365 000.

O roteiro comezará ás 10:00 horas, cun autobús que partirá da Casa Consistorial para trasladar o grupo ata Priegue, punto de inicio da camiñada, e regresará sobre as 14:00 horas. O percorrido inclúe paradas nos miradoiros máis emblemáticos de Priegue, Camos, Chandebrito e Parada. A organización lembra que é obrigatorio levar chaleco reflectante e que a actividade está aberta tamén a persoas non empadroadas.

