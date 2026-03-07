Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fauna

Mos impulsa unha app para acabar coa velutina

A ferramenta permitirá reportar niños xeolocalizados, consultar o seu estado e coordinar actuacións

Presentación da campaña Stop Velutinas. | // D.P.

D. P.

[Mos]

O Concello de Mos vén de anunciar o inicio do procedemento de licitación para o desenvolvemento dunha aplicación móbil e versión web destinada á identificación e seguimento da avespa velutina. O obxectivo é reforzar a detección temperá e mellorar a coordinación na loita contra esta especie invasora, que xera un importante impacto ambiental, económico e sanitario.

A futura ferramenta permitirá canalizar a colaboración cidadá e optimizar a xestión administrativa dos avisos. Entre as súas principais funcionalidades figuran a identificación automática mediante imaxe para diferenciar a velutina doutras especies, o reporte xeolocalizado de exemplares e niños con fotografía, o seguimento do estado de cada aviso e un mapa público de incidencias actualizado en tempo real.

Tamén disporá dun botón de chamada directa ao 012 e acceso rápido ao 061, recomendacións de actuación e protocolos de seguridade, así como un sistema interno de xestión que facilitará a coordinación cos servizos competentes. A aplicación integrarase coas canles oficiais da Xunta de Galicia para garantir trazabilidade e evitar duplicidades.

Desde o Concello destacan que, a diferenza doutras ferramentas parciais, esta solución municipal busca unificar nunha única plataforma a identificación automatizada, a trazabilidade pública dos niños e a conexión directa cos servizos de emerxencia e retirada. O proxecto cumprirá a normativa de protección de datos e incorporará validación experta para previr falsos positivos.

Ademais, incluirá un apartado con recomendacións sanitarias e de manexo ante picaduras ou reaccións alérxicas, con especial atención ás explotacións apícolas. O Concello avanzará na redacción dos pregos técnicos para desenvolver un prototipo que poida implantarse progresivamente e integrarse con outras administracións.

