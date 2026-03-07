Cursos
Éxito na oferta formativa de Covelo
A vila aposta pola capacitación laboral e dixital da súa veciñanza
Covelo continúa a reforzar a súa aposta pola formación como motor para mellorar a empregabilidade e as competencias dos seus habitantes.
O inicio do I Plan de Formación 2026 está a ter unha excelente acollida, tal e como demostra o éxito do curso de Operador/a de carretillas elevadoras, finalizado o pasado 20 de febreiro. Esta acción formativa destacou non só pola alta participación, senón tamén por rexistrar a maior presenza de persoas mozas ata a data, un cambio significativo no perfil do alumnado.
A oferta formativa non se detén, pois esta mesma semana rematouse de impartir o curso de Control de Almacén e Picking, de 30 horas de duración, así como o curso de Manipulación de alimentos. Estas iniciativas están deseñadas principalmente para persoas desempregadas, aínda que tamén permiten a participación de traballadores en activo que busquen mellorar os seus currículos.
TIC Rural
No eido dixital, o Concello estivo a desenvolver o programa TIC Rural entre o 23 e o 27 de febreiro. Enmarcado na iniciativa «Reto Rural Digital», o obxectivo é capacitar dixitalmente a persoas de municipios con menos de 5.000 habitantes, con especial atención a aqueles en situación de desemprego ou inactividade e sen límite de idade. O rotundo éxito desta primeira edición levou a convocar unha nova quenda de formación para o mes de marzo. Do 9 ao 12 de marzo, Covelo acollerá os cursos «YoConecto», orientados a iniciar no mundo dixital a persoas maiores de 60 anos.
O Concello valora de xeito moi positivo a resposta veciñal, destacando que estas iniciativas son fundamentais para dinamizar o municipio, fomentar a inclusión e ampliar as oportunidades laborais no medio rural.
