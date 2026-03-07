Territorio
A convocatoria de axudas Leader 2026–2028 entra na súa recta final
O prazo para presentar solicitudes remata o 6 de abril e o GDR Terra e Auga repartirá máis de 1,2 millóns de euros no seu territorio
A convocatoria de axudas do programa Leader 2026–2028, xestionada polo Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Terra e Auga, afronta as súas últimas semanas antes do peche do prazo de presentación de solicitudes, que rematará o vindeiro 6 de abril. Esta liña de axudas busca promover o desenvolvemento sostible das zonas rurais a través dunha estratexia participativa, na que os axentes locais teñen un papel determinante no deseño e execución das actuacións.
O programa, que conta cun orzamento total de 1.260.663,70 euros, destinará os fondos a apoiar persoas emprendedoras, empresas, comunidades de montes, entidades sen ánimo de lucro e administracións locais dos dez concellos que forman parte do territorio Terra e Auga: Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente, Mondariz, Mondariz-Balneario, As Neves, Ponteareas, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. Os proxectos poderán optar a subvencións de ata o 50% do investimento no caso de iniciativas empresariais, cun máximo de 100.000 euros por proxecto, mentres que as entidades sen ánimo de lucro poderán recibir ata o 90% do investimento cun límite máximo de 55.000 euros.
Durante o mes de febreiro, o equipo técnico do GDR organizou diversas reunións informativas nestes concellos co obxectivo de achegar o programa á veciñanza e ao tecido socioeconómico local. Estas sesións permitiron resolver dúbidas, orientar sobre a presentación de proxectos e explicar as distintas liñas estratéxicas da convocatoria, centradas na creación de emprego, a dinamización comunitaria, a posta en valor dos recursos locais e o impulso da innovación no medio rural.
O GDR Terra e Auga xa pechou a anterior convocatoria, correspondente ao ano 2025, cun total de 44 solicitudes recibidas, e confía en superar esa cifra na campaña actual, unha das máis ambiciosas da historia do programa Leader na zona. Desde a súa Xunta Directiva, anímase a todas as persoas e entidades con proxectos en mente a contactar co equipo técnico para avaliar a súa viabilidade e determinar se cumpren os requisitos de subvencionabilidade.
As axudas Leader están cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Plan Estratéxico da Política Agraria Común (Pepac) 2023–27. Dende o GDR subliñan que esta nova convocatoria supón unha oportunidade clave para continuar fortalecendo o tecido económico e social do territorio, impulsando a creación de valor no rural galego e contribuíndo á fixación de poboación e á mellora da calidade de vida nas súas comunidades locais.
