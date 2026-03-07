Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conta atrás para a III Ruta Pinchoterra

O Concello e os locais de hostalaría preparan unha nova edición desta cita gastronómica que promete repetir o éxito das anteriores entregas

Usuarias e usuarios da segunda edición de Pinchoterra. | //D.P.

D. P.

[Salvaterra de Miño]

O Concello de Salvaterra de Miño comezou a organizar a terceira edición da Ruta Pinchoterra, unha proposta culinaria que, malia a súa breve traxectoria, consolidouse como unha das citas máis saborosas do municipio. A reunión mantida o luns cos establecementos de hostalaría serviu para perfilar os últimos detalles dunha ruta que volverá a encher de vida e sabor as rúas e parroquias da vila durante o mes de abril.

A III Ruta Pinchoterra celebrarase durante os xoves e venres comprendidos entre o 2 de abril e o 1 de maio de 2026. Serán dez días nos que máis de vinte locais do casco urbano e das parroquias ofrecerán pinchos elaborados con creatividade e coa esencia propia de cada establecemento. A organización destaca que haberá tamén propostas aptas para persoas celíacas, vexetarianas e veganas.

O éxito das edicións anteriores, nas que se venderon máis de 15.000 pinchos, anima tanto aos locais como ao Concello a apostar de novo por esta iniciativa. Ademais, como novidade, os consumidores deberán completar un pasaporte con catro selos distintos para poder optar aos premios. Entre as recompensas destacan vales para gastar nos propios locais participantes, bonos para o Espazo Termal de Teáns Oleiros e outros agasallos achegados polos establecementos colaboradores.

Cada participante poderá tamén votar polo seu pincho favorito, contribuíndo a escoller o mellor petisco da edición. Deste modo, a Ruta Pinchoterra continúa fortalecendo o vínculo entre hostaleiros, veciñanza e visitantes, promovendo o consumo local e a dinamización económica do municipio.

Nos próximos días darase a coñecer máis información sobre a programación desta ruta.

