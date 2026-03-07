Saltar al contenido principalSaltar al pie de página



A Cañiza proxéctase no exterior con Enjoy Travel Group

A empresa promove o territorio en mercados estranxeiros

D. P.

[A Cañiza]

O Concello da Cañiza fixa un balance moi positivo tras doce meses de colaboración co tour operador internacional Enjoy Travel Group, unha iniciativa que comezou en xaneiro de 2025 durante a Feira Internacional de Turismo (FITUR). O proxecto, no que tamén participan outros concellos da comarca, permitiu integrar a oferta turística da zona nos catálogos e canles de comercialización da operadora, con destacada presenza en Europa e América.

Durante este primeiro ano, establecementos como a Finca Briabí e o Santuario da Franqueira recibiron visitantes chegados a través dos circuítos promocionados, xerando un impacto directo na economía local. O alcalde destacou que a colaboración axudou a situar A Cañiza dentro de paquetes turísticos estruturados, reforzando a visibilidade das súas paisaxes, gastronomía e patrimonio.

A promoción conxunta tamén facilitou novas oportunidades de cooperación público-privada.

