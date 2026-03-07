Turoperador
A Cañiza proxéctase no exterior con Enjoy Travel Group
A empresa promove o territorio en mercados estranxeiros
O Concello da Cañiza fixa un balance moi positivo tras doce meses de colaboración co tour operador internacional Enjoy Travel Group, unha iniciativa que comezou en xaneiro de 2025 durante a Feira Internacional de Turismo (FITUR). O proxecto, no que tamén participan outros concellos da comarca, permitiu integrar a oferta turística da zona nos catálogos e canles de comercialización da operadora, con destacada presenza en Europa e América.
Durante este primeiro ano, establecementos como a Finca Briabí e o Santuario da Franqueira recibiron visitantes chegados a través dos circuítos promocionados, xerando un impacto directo na economía local. O alcalde destacou que a colaboración axudou a situar A Cañiza dentro de paquetes turísticos estruturados, reforzando a visibilidade das súas paisaxes, gastronomía e patrimonio.
A promoción conxunta tamén facilitou novas oportunidades de cooperación público-privada.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- O Concello de Gondomar impulsa programas para maiores de 65
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- A singularidade da Semana Santa tudense
- A represión franquista, a estudo nas «Xornadas da Memoria»
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas