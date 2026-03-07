Turismo
Arbo, un dos destinos turísticos máis singulares de Galicia
A localidade convida a vivir unha experiencia sensorial única ao redor da súa natureza, viños e lamprea
Arbo reafírmase como un enclave turístico de referencia en Galicia, combinando á perfección natureza, patrimonio, tradición e enogastronomía.
A vila, bañada polo río Miño e rodeada de viñedos, ofrécese como un lugar de desconexión onde o visitante pode reconectar coa esencia galega a través de cada ruta, miradoiro e recuncho natural.
O alcalde de Arbo, Horacio Gil, subliña a singularidade da vila. «Arbo é un destino que sorprende pola autenticidade das súas paisaxes, a calidade da súa gastronomía e a hospitalidade da súa xente. Convidamos a todos a visitarnos e a vivir unha experiencia única», afirma o rexedor.
A enogastronomía é o piar fundamental da identidade local. Os viños de Arbo, elaborados principalmente baixo a Denominación de Orixe Rías Baixas, son os grandes embaixadores da zona. A variedade albariño brilla con viños frescos e de personalidade atlántica, acompañados tamén por elegantes espumosos perfectos para as celebracións.
A carón do viño, a raíña indiscutible é a lamprea. Preparada ao estilo «arbense», este manxar alcanza o seu punto álxido entre o inverno e a primavera, aínda que a variedade de lamprea seca permite degustala todo o ano en múltiples elaboracións. O municipio prepárase xa para a 66ª edición da Festa da Lamprea, de Interese Turístico Internacional, que se celebrará do 24 ao 26 de abril. En agosto chegará a quenda da Festa da Lamprea Seca, consolidando a Arbo como a Capital Mundial deste produto.
O rexedor arbense incide en que máis alá dos recursos turísticos, o municipio ofrece «emoción». Con esta aposta por un turismo sustentable e de calidade, Arbo preséntase como unha declaración dun estilo de vida. «Mellor que o vivan vostedes mesmos, porque as experiencias non se contan... vívense», engade Gil.
