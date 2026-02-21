Fotografía
Últimas semanas da exposición «Fauna esencial» en Salvaterra
A mostra convida a reflexionar sobre a beleza e a fraxilidade das especies que habitan o noso planeta
O Concello de Salvaterra de Miño é a actual sede da exposición fotográfica «Fauna esencial», unha iniciativa que propón ao visitante unha viaxe visual pola diversidade e vulnerabilidade das especies máis representativas do medio natural galego e mundial. A mostra é froito da colaboración entre o Concello de Salvaterra de Miño, ABANCA e Afundación, a entidade social e cultural da entidade financeira.
A exposición, que permanecerá aberta ata o 6 de marzo, poderá visitarse de luns a venres, de 09:00 a 14:00 horas, no hall da casa consistorial. A través dunha coidada selección de imaxes, «Fauna esencial» achega ao público a delicada beleza dos ecosistemas e convida a reflexionar sobre o papel fundamental que cada especie desempeña no equilibrio do planeta.
Ademais do seu compoñente artístico, a iniciativa forma parte do programa social «Cultura pola Alimentación», promovido por Afundación en colaboración coa Federación Española de Bancos de Alimentos. Dentro deste marco, os visitantes están convidados a contribuír cun xesto solidario, achegando alimentos non perecedoiros que se destinarán ao banco de alimentos da zona.
Afundación presenta esta proposta como unha mensaxe de acción e responsabilidade ambiental, que busca fortalecer o vínculo entre cultura e sustentabilidade. A entidade salienta que, nun contexto global no que a conservación da natureza se volve cada vez máis urxente, proxectos como «Fauna esencial» serven para fomentar o aprecio pola biodiversidade e o compromiso colectivo coa súa protección.
