Aprazamento
Tui celebra hoxe o seu Concurso-Desfile de Entroido 2026
O desfile contará coa participación de preto dun milleiro de persoas de doce comparsas e celebrarase ás 17.00 h polo novo percorrido establecido
Tui celebrará hoxe o seu aprazado Desfile-Concurso de Entroido, debido ás previsións de choiva para este martes, día inicialmente previsto para a cita.
O desfile manterá o horario das 17.00 h e transcorrerá polo novo percorrido establecido entre o Espazo Feira e o aparcamento municipal, onde actuará o grupo La Bamba mentres o xurado delibera.
A concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente, explicou que «a convocatoria celébrase con moita ilusión, pero as condicións meteorolóxicas non garantían a seguridade nin a vistosidade do evento», polo que se optou por trasladar a cita á fin de semana, cando por fin o tempo nos dá unha tregua.
O XXXVII Desfile-Concurso reunirá 935 participantes pertencentes a doce comparsas, que presentarán dezaoito carrozas e moita imaxinación. As propostas inclúen desde guerreiros do norte e amazonas ata experimentos científicos, sátiras sobre a moda, o circo ou o propio conxunto histórico tudense. Entre as agrupacións participantes destacan a Asociación Cultural Pontellas do Porriño, a Asociación Carnavales de Mañufe de Gondomar, Os Feiticeiros de Mos ou a Banda de Música Popular de Tui, que pechará o desfile con Cantos Fumos – Tui Capital Histórico do Turismo Político.
O evento repartirá premios nas categorías de xeral, carrozas, parodia, coreografía e música, ademais das axudas fixas pola participación.
A programación do Entroido tudense culminará mañá, domingo 22 co tradicional Enterro do Bacallau, que porá o broche final ás festas.
- Crecer en paz, dereito ou oportunidade?
- O Concello de Gondomar impulsa programas para maiores de 65
- Historia, tradición e sabor á beira do Miño
- Nigrán fecha o mes de xullo festexando ao seu patrón, San Fiz
- As mulleres cazadoras protagonizan unha xornada simbólica
- A singularidade da Semana Santa tudense
- A represión franquista, a estudo nas «Xornadas da Memoria»
- O CrossFit rompe barreiras nas comarcas