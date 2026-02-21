Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O cañicense Fidel Rodríguez logra o ouro no Galego de Taekwondo

O adestrador e coordinador do Ximnasio Municipal da Cañiza triunfou na categoría master-3 menos 65

Fidel Rodríguez no podio. | // D.P.

D. P.

[A Cañiza]

Fidel Rodríguez Pérez acadou a Medalla de Ouro na categoría master-3 menos 65 técnica individual no Campionato Galego de Técnica de Adultos 2026, celebrado o pasado 24 de xaneiro en Monforte de Lemos.

O Alcalde da Cañiza, Luis Piña, expresou publicamente a súa felicitación a Rodríguez por este novo éxito deportivo, cualificándoo como «un exemplo de esforzo, constancia e superación persoal, valores que transmite día a día ao seu alumnado e que representan o mellor do espírito deportivo cañicense». O rexedor sinalou ademais que «cada novo logro de Fidel é motivo de orgullo para todo o municipio».

A cita autonómica desenvolveuse no Pavillón da Pinguela e reuniu a arredor de 200 deportistas de clubs de toda Galicia. Co primeiro posto conseguido, Rodríguez asegura tamén a súa clasificación para o Campionato de España, que se disputará o vindeiro 21 de febreiro en Sevilla, onde competirá tanto na modalidade individual como por tríos.

Con máis de tres décadas de traxectoria, o taekwondista cañicense é cinturón negro 3º Dan, adestrador nacional e responsable municipal de actividades deportivas desde hai vinte anos.

Tras máis de 25 anos centrado na formación dos seus alumnos, regresou ás competicións oficiais con resultados destacados a nivel autonómico e estatal, como a prata na I Copa de España Kukkiwon ou o bronce no Campionato de España por equipos de Poomsae, contribuíndo ao título nacional da Selección Galega.

Fidel Rodríguez manifestou que «os logros non chegan por casualidade, senón a través do traballo, a disciplina e o convencemento persoal». Engadiu que «a loita máis grande é sempre con nós mesmos, en tentar converterse na mellor versión posible».

