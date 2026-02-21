Creatividade
Novo certame escolar de relato curto para as escolas nigranesas
O concurso está dirixido ao alumnado de Primaria e entregará os premios o 11 de abril
O Concello de Nigrán e a Fundación Carlos Casares volven unir esforzos para promover entre a mocidade a figura e o legado literario do escritor ourensán. A través do certame escolar de relato curto «Lolo en bicicleta, por Nigrán fai volteretas», ambas as entidades convidan ao alumnado de Primaria a mergullarse no universo creativo de Carlos Casares e a inspirarse na súa obra.
O prazo para presentar as historias comezou o 15 de febreiro e permanecerá aberto ata o 29 de marzo. O concurso forma parte da cuarta edición do programa «Carlos Casares: no camiño das artes», co que o Concello e a Fundación procuran manter viva a memoria do autor, moi vinculado a Nigrán, onde el e a súa muller, Kristina Berg, construíron o seu fogar definitivo.
A iniciativa diríxese ao alumnado dos colexios CEIP Humberto Juanes, Mallón, Carlos Casares de Vilariño, da Cruz en Camos, CPI Arquitecto Palacios en Panxón, Ángel de la Guarda en Priegue, Estudio de Chandebrito, así como do CEE Juan María en Parada e do CEE de Panxón. Cada participante deberá presentar un relato ambientado en Nigrán, no que un neno chamado Lolo e a súa bicicleta sexan os protagonistas da historia.
As bases completas do certame pódense consultar na web oficial do Concello, www.nigran.es. Os premios entregaranse nunha gala o sábado 11 de abril no Auditorio Municipal, onde os cinco mellores relatos recibirán un lote de libros, mentres que todos os participantes serán distinguidos cun diploma en recoñecemento ao seu esforzo creativo.
Desde a Fundación Carlos Casares, destácase «a importancia deste concurso para que as novas xeracións manteñan vivo o recordo do escritor ourensán que fixo de Nigrán o seu lugar no mundo». Pola súa banda, o alcalde de Nigrán, Juan González, subliña que «Promover a lectura da súa obra e animar a escribir inspirándose nela é unha maneira de manter presente a súa figura».
